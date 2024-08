Marine Tondelier se distance de la menace de destitution de Macron et mise sur la cohabitation

Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes, a pris ses distances avec la proposition de La France Insoumise (LFI) de destituer Emmanuel Macron. Interrogée ce lundi 19 août, elle a affirmé que cette initiative n’était « ni la ligne, ni la priorité » de son parti, tout en reconnaissant les différences de sensibilité au sein du Nouveau Front Populaire (NFP).

Selon Tondelier, « la source du problème, initialement, c’est Emmanuel Macron et son entêtement ». Toutefois, elle a clarifié que les Écologistes ne partageaient pas la stratégie insoumise de lancer une procédure de destitution. « Chacun réagit à sa manière, les Insoumis réagissent d’une manière insoumise. Est-ce que c’est la manière écologiste ? La réponse est non », a-t-elle déclaré. Elle a également ajouté qu’au sein du NFP, « chacun a le droit de faire ce qu’il veut, on n’est pas une caserne ».

Pour Tondelier, l’objectif principal des Écologistes reste la cohabitation et la nomination de Lucie Castets comme Première ministre. « Je ne vois pas d’autre solution que la nomination de Lucie Castets à Matignon », a-t-elle insisté, soulignant qu’il s’agit de la meilleure issue pour respecter la logique institutionnelle après la victoire du bloc de gauche aux législatives. Elle a également salué le fait qu’Emmanuel Macron ait accepté de recevoir Lucie Castets lors des consultations prévues le 23 août, y voyant un « geste favorable » du président.

Malgré les divergences sur la destitution, Tondelier a réaffirmé l’unité du NFP sur l’essentiel, à savoir la volonté de voir Lucie Castets diriger le gouvernement. « La priorité des Écologistes, c’est d’obtenir une cohabitation », a-t-elle conclu, rappelant que la coalition travaille ensemble malgré ses différences de sensibilité.

Alice Leroy