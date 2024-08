Marine Tondelier écarte Cazeneuve pour Matignon et loue Hollande : « le François Hollande qu’on aime »

Ce matin, sur le plateau de LCI, Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes (EELV), a exprimé son soutien appuyé à l’ancienne position de François Hollande et a réitéré sa défense de la candidature de Lucie Castets pour le poste de Premier ministre. Dans une intervention remarquée, Tondelier a loué François Hollande, qualifiant sa récente déclaration de « solide et solidaire », ajoutant : « C’est le François Hollande qu’on aime ». Cette appréciation fait suite à la critique de Hollande sur la gestion institutionnelle d’Emmanuel Macron, qu’il accuse d’une « faute institutionnelle » en s’immisçant dans le processus de nomination du gouvernement, rôle qui, selon lui, revient à l’Assemblée nationale.

🗣️ Propos de Hollande sur Macron : "C'est le François Hollande qu'on aime solide et solidaire du NFP. Je salue sa prise de position."



Marine Tondelier (@marinetondelier), Secrétaire nationale @EELV

Tondelier a également pris position fermement contre la possible nomination de Bernard Cazeneuve à Matignon, déclarant que cette option réduirait encore davantage la majorité déjà fragile du Nouveau Front Populaire (NFP). Selon elle, « une personnalité comme Bernard Cazeneuve, qui incarne une partie d’un parti du NFP, ça rétrécit la majorité, ça n’en fait pas une plus large ». Elle a insisté sur le fait que Lucie Castets reste la meilleure candidate, précisant que « les quatre chefs de parti ont fait savoir qu’ils censureraient toute autre solution que Lucie Castets parce qu’à un moment il ne faut pas se ficher du monde ».

Par ailleurs, Marine Tondelier a annoncé sa participation à la manifestation prévue le 7 septembre, estimant que ce rendez-vous « met un couperet à Emmanuel Macron ». Elle a précisé que cette manifestation, bien qu’importante, ne suffirait peut-être pas à créer le contre-pouvoir nécessaire, mais qu’elle reste essentielle pour marquer l’opposition à la gestion actuelle du président.

Dans un ton résolument critique, Tondelier a également reproché à Emmanuel Macron son rôle, affirmant qu’il est « là pour être arbitre pas pour être sélectionneur ». Elle a dénoncé la durée de l’impasse politique actuelle, qui selon elle, persiste depuis 51 jours, sans que le président ne propose de solution viable. Pour la leader des écologistes, la nomination de Lucie Castets reste la seule option logique, malgré l’absence d’une majorité absolue au sein de la coalition.

Marine Tondelier a conclu en rappelant l’importance du dialogue et de la persuasion au sein de l’Assemblée, soulignant : « Sans 49.3 on convainc. On va aller devant l’Assemblée tranquillement ». Avec cette série de déclarations, elle se positionne comme une figure clé du Nouveau Front Populaire, défendant ardemment ses choix face aux décisions contestées du président Macron.