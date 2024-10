Marine Le Pen : Réaction aux déclarations de Michel Barnier et les lignes rouges du Rassemblement national

À l’Assemblée nationale, Marine Le Pen a réagi vigoureusement au discours de politique générale prononcé par le Premier ministre Michel Barnier. Elle a exprimé des réserves sur les propositions de Barnier, pointant du doigt ce qu’elle considère comme des « constats sans solutions ».

Des lignes rouges claires pour le RN

Le Pen a rappelé que parmi les lignes rouges du Rassemblement national figurent la nécessité de maîtriser l’évolution de la pression fiscale, en particulier pour les classes populaires et moyennes. Elle a également souligné l’« absence de sursaut migratoire sécuritaire et pénal », appelant à remettre à l’agenda début 2025 une loi sur l’immigration restrictive, reprenant au minimum les dispositions censurées par le Conseil constitutionnel.

Dans son intervention, elle a interpellé Barnier en lui posant une question directe : « Qu’allez-vous faire vraiment ? » Elle a insisté sur le besoin urgent d’un volontarisme dans tous les domaines pour que les Français perçoivent rapidement des impacts concrets sur leur quotidien. « Nous vous jugerons sur vos actes », a-t-elle averti, soulignant l’importance d’une action politique claire et efficace face à des problématiques telles que le déficit, l’insécurité, l’immigration et la baisse du pouvoir d’achat.

Critique d’une « coalition du vide et du cynisme »

Marine Le Pen a également critiqué la majorité actuelle, qualifiant le gouvernement de « coalition du vide et du cynisme », arguant que cela visait à « briser un élan démocratique » et à interdire l’alternance politique. Elle a exprimé son indignation face à ce qu’elle considère comme un « bourbier politique et institutionnel », dénonçant les arrangements et les combines qui ont caractérisé les dernières élections législatives.

En résumé, la réaction de Marine Le Pen à Michel Barnier met en avant les préoccupations fondamentales du Rassemblement national tout en appelant à des actions concrètes et immédiates. Son intervention souligne une volonté de fermeté sur les questions de fiscalité et d’immigration, ainsi qu’une critique acerbe du gouvernement, qu’elle accuse de ne pas répondre aux attentes des Français. Le RN se positionne ainsi comme un acteur vigilant face aux défis socio-économiques du pays, prêt à se faire entendre dans le débat public.