Marie Vingtras remporte le prix du Roman Fnac 2024 pour Les âmes féroces

La romancière Marie Vingtras a été couronnée du prix du Roman Fnac 2024 pour son deuxième ouvrage, Les âmes féroces, publié en août aux éditions de L’Olivier. Ce polar captivant, qui plonge les lecteurs dans une petite bourgade américaine perturbée par un meurtre, a été salué par les 400 libraires et 400 membres du jury pour son habileté à dépeindre une nature sauvage et la complexité des relations humaines. « Marie Vingtras y dépeint une nature rude et sauvage et met en lumière la force des relations humaines face aux blessures du passé », a précisé le jury dans un communiqué.

Une plongée dans la noirceur humaine

Après son premier succès Blizzard en 2021, l’autrice continue de captiver les lecteurs avec un récit intense se déroulant aux États-Unis. Les âmes féroces relate l’histoire du meurtre d’une adolescente dans une ville paisible, où chaque personnage cache ses propres mystères. Ce roman, à la fois thriller et drame humain, invite à une réflexion profonde sur la noirceur de l’âme humaine et les secrets enfouis de la société américaine. En arrière-plan, l’ombre de l’Amérique contemporaine se dessine, en pleine année d’élection présidentielle, un contexte qui ajoute une couche de tension à l’intrigue.

Une romancière prometteuse vers le Goncourt ?

Marie Vingtras, avocate de profession, écrit sous un pseudonyme inspiré d’Arthur Vingtras, figure journalistique du XIXe siècle. Avec Les âmes féroces, elle confirme son talent littéraire et succède à Jean-Baptiste Andrea, lauréat du prix du Roman Fnac 2023 pour Veiller sur elle, qui avait ensuite remporté le prestigieux prix Goncourt. Ce nouveau succès laisse présager une belle carrière pour l’autrice, et certains voient en elle une possible future lauréate du Goncourt.

Alice Leroy