Marie-Caroline Le Pen répond à l’appel des militants dans la course législative en Sarthe

Marie-Caroline Le Pen, sœur de Marine Le Pen et actuelle conseillère régionale d’Île-de-France, se lance dans la course pour les législatives 2024 dans la 4e circonscription de la Sarthe. Invitée de France Bleu Maine ce mercredi, elle a affirmé qu’elle ne se sentait pas parachutée dans cette circonscription. “Les militants de ce département m’ont demandé de venir pour essayer de ravir cette circonscription à LFI,” a-t-elle expliqué. En 2022, cette circonscription avait été remportée de justesse par Elise Leboucher de LFI avec seulement 87 voix d’avance sur le candidat du RN, Raymond de Malherbe, qui a depuis quitté le parti.

Marie-Caroline Le Pen a insisté sur son engagement auprès des militants locaux, précisant qu’elle aurait pu choisir une circonscription plus proche et plus facile à gagner si elle le souhaitait. Elle a également souligné les promesses de campagne de son parti, notamment des mesures d’urgence pour l’immigration, la sécurité et le pouvoir d’achat si Jordan Bardella devenait Premier ministre, avec une baisse immédiate de la TVA à 5,5% sur l’énergie.

Abordant la situation de l’hôpital du Bailleul, où il n’y a pas de services d’urgence la nuit, elle a qualifié cette situation de “délirante”. Le RN propose de permettre aux médecins retraités de reprendre leur activité en cumulant leur retraite et leur salaire sans impôt sur le revenu. Concernant la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, elle a mentionné qu’il faudrait attendre l’automne pour un audit préalable. De même, l’abrogation de la réforme des retraites se ferait selon un ordre établi et non dans l’urgence.

Marie-Caroline Le Pen semble donc déterminée à répondre aux attentes des militants et à défendre les propositions du Rassemblement national dans cette circonscription symbolique.