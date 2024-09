Marcolès, un village du Cantal, rejoint le cercle des « Plus beaux villages de France »

Le village médiéval de Marcolès, situé dans la Châtaigneraie cantalienne, a été officiellement labellisé « Plus beau village de France » le 23 septembre 2024. Cette distinction récompense plus de 20 ans d’efforts pour rénover son patrimoine et revitaliser son économie locale. Marcolès, qui avait déjà déposé sa candidature en 2003, rejoint les deux autres communes cantaliennes distinguées, Salers et Tournemire.

Le village est reconnu pour son bâti restauré, incluant l’église Saint-Martin, classée monument historique, ainsi que ses charmantes petites ruelles médiévales appelées « carriérons ». Les efforts de la municipalité pour préserver l’authenticité de Marcolès tout en améliorant l’infrastructure locale, comme la réfection des pavages et l’aménagement d’espaces verts, ont joué un rôle crucial dans l’obtention de ce label.

Avec cette reconnaissance, Marcolès espère attirer entre 20 000 et 25 000 visiteurs annuels, profitant de l’attrait touristique engendré par ce label prestigieux. Selon l’association « Les Plus Beaux Villages de France », la fréquentation des villages labellisés augmente en moyenne de 30 à 40 %, ce qui pourrait bénéficier aux commerces et à l’économie locale.

Le maire, Christian Montin, souligne que cette visibilité accrue doit rester en harmonie avec l’authenticité du village. Tout en accueillant les visiteurs, il insiste sur l’importance de préserver le charme et l’identité de Marcolès, tout en évitant les dérives du surtourisme et du commerce opportuniste.

Alice Leroy