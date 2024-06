Marco Mouly sous enquête pour blanchiment d’argent dans l’affaire LSK, anciennement présidée par Dominique Strauss-Kahn

Marco Mouly connu pour son implication dans l’escroquerie à la taxe carbone, a été placé sous le statut de témoin assisté dans une enquête concernant la société d’investissement luxembourgeoise LSK. Cette société a été présidée par Dominique Strauss-Kahn entre 2013 et 2014.

Selon une source proche du dossier, Marco Mouly est soupçonné d’avoir blanchi entre 5 et 15 millions d’euros détournés grâce à la fraude à la taxe carbone au début des années 2010, via la société Assya, devenue par la suite LSK (Leyne Strauss-Kahn & Partners). « Il reconnaît les faits, mais il ne peut être poursuivi car il a déjà été condamné pour blanchiment dans l’affaire de la taxe carbone », ont expliqué ses avocats, Me Philippe Ohayon et Salomé Cohen, à l’AFP.

Depuis 2016, un juge d’instruction enquête sur des soupçons de blanchiment, d’escroquerie en bande organisée, d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance visant LSK. Dominique Strauss-Kahn, ancien directeur général du Fonds monétaire international (FMI), a été placé sous le statut de témoin assisté en 2019 dans le cadre de cette affaire. Les plaintes déposées par d’anciens actionnaires accusent que la situation financière de LSK présentée lors de leurs investissements ne correspondait pas à la réalité.

LSK, que Dominique Strauss-Kahn souhaitait transformer en un fonds spéculatif de 2 milliards de dollars, a été déclarée en faillite en novembre 2014, quelques semaines après le suicide à Tel-Aviv de son fondateur et dirigeant, Thierry Leyne. La faillite a laissé un passif de près de 100 millions d’euros, au détriment de 150 créanciers, dont le fisc luxembourgeois.

En 2017, Marco Mouly a été condamné en appel à huit ans de prison et à une amende d’un million d’euros pour sa participation à la fraude à la TVA sur le marché des droits à polluer, connue sous le nom d’affaire de la « taxe carbone ». Récemment, il a été de nouveau incarcéré mi-mai après la révocation partielle de son sursis, prononcé dans une autre affaire.

Interrogé vendredi par la juge d’instruction, Marco Mouly a été placé sous le statut de témoin assisté. Ce statut, intermédiaire entre celui de simple témoin et de mis en examen, permet notamment à l’intéressé d’accéder au dossier de l’enquête. Ce nouveau développement judiciaire s’inscrit dans un contexte où les actions passées de LSK et de ses dirigeants continuent de faire l’objet d’un examen minutieux par la justice.

En résumé, Marco Mouly, une figure notoire de la fraude à la taxe carbone, se retrouve de nouveau au centre d’une enquête judiciaire complexe, cette fois liée à des activités financières suspectes impliquant la société d’investissement LSK, autrefois dirigée par Dominique Strauss-Kahn.