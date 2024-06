Manuel Valls : « Une alliance avec LFI est inacceptable et dangereuse »

L’ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls a exprimé une critique sévère envers le nouvel accord électoral de la gauche avec La France insoumise (LFI), qualifiant cette alliance de « faute politique et morale ». Dans une interview accordée à Le Point, Valls a dénoncé l’idée d’un « front populaire » et a appelé à la formation d’une coalition de gouvernement plus large et plus centrée.

Une Alliance Controversée

Pour Manuel Valls, l’accord entre les formations sociales-démocrates, écologistes et LFI est inacceptable. Il cite les positions controversées de LFI sur des sujets sensibles comme l’antisémitisme, le soutien passé à des figures comme Poutine et le Hamas. « Mélenchon a considéré la montée de l’antisémitisme en France comme ‘résiduelle’. Cela devrait le disqualifier à jamais, » a-t-il déclaré. Valls voit dans cette alliance une utilisation cynique des concepts historiques comme le Front populaire pour des gains électoraux à court terme, sans tenir compte des profondes divergences éthiques et politiques entre les partis concernés.

L’Argument de l’Unité Contre l’Extrême Droite

Manuel Valls rejette également l’argument selon lequel cette alliance serait nécessaire pour faire barrage au Rassemblement National (RN). Il pointe du doigt les faibles résultats électoraux de la gauche unie et préconise une autre stratégie pour contrer l’extrême droite. Selon lui, la seule voie viable serait un « sursaut républicain » impliquant une alliance plus large incluant la majorité actuelle et une partie des républicains.

Vers une Grande Coalition ?

Valls plaide pour la création d’une vaste coalition qui transcenderait les divisions traditionnelles gauche-droite et se concentrerait sur des valeurs communes. Il mentionne des domaines tels que l’Europe, l’Ukraine, l’économie, la laïcité et la lutte contre l’antisémitisme comme des points de convergence potentiels. Il appelle les leaders de la gauche républicaine et de la droite républicaine à se réunir pour former un « bloc central » capable de stabiliser le pays face aux défis actuels.

Manuel Valls met en garde contre le risque d’un chaos politique en France, avec une Assemblée nationale potentiellement ingouvernable. Il critique la méthode de gouvernance d’Emmanuel Macron, mais appelle également à un sursaut pour éviter la victoire de l’extrême droite ou un scénario de paralysie politique.

Pour Manuel Valls, le nouvel accord électoral de la gauche avec LFI est non seulement une erreur stratégique mais aussi une trahison des valeurs fondamentales. Il prône une coalition plus large et plus centrée pour affronter les défis politiques et sociaux actuels, appelant à une réponse républicaine forte face à la montée de l’extrême droite. Sa position reflète une vision de la politique française nécessitant une réévaluation des alliances traditionnelles pour garantir la stabilité et la cohésion nationale.