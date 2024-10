Manque de respect, entraînements calvaires, ambiance délétère : Luis Suarez se paye Marcelo Bielsa violemment !

Il a attendu de ne plus jouer en sélection nationale pour tout balancer. L’iconique entraîneur Marcelo Bielsa ne serait pas aussi respecté que ça, notamment à cause de son attitude générale. L’ex-joueur du FC Barcelone, désormais en MLS à Miami, Luis Suarez balance.

Alors qu’il vient à 37 ans de mettre un terme à sa carrière internationale avec l’équipe d’Uruguay (143 sélections, 69 buts), la légende Luis Suarez s’est confiée à DSports Uruguay. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas tendre avec Marcelo Bielsa, coach adulé et respecté. Jusque-là.

🗣️ "CON BIELSA TENÍAMOS SOLO UNA RELACIÓN PROFESIONAL"



➡️ Luis Suárez en #DFSHAUY acerca de su relacionamiento con el actual entrenador de Uruguay. pic.twitter.com/rG3neBBYwT — DSPORTS (@DSports) October 4, 2024

Dans cette interview, il charge fort le sélectionneur de l’Uruguay actuel. El Pistolera dans le texte : « Il y a eu des situations qui se sont produites à la Copa América et qui m’ont fait mal, et dont je n’ai pas parlé pour le bien du groupe. Cela va continuer à se produire. Les joueurs vont atteindre une limite et exploser. À la Copa América, certains joueurs m’ont dit : ‘Luis, je vais jouer la Copa América et ensuite, je ne jouerai plus.’ Cela signifie que nous nous approchons d’une situation difficile. Puis, on s’en remet et on revient parce qu’on aime son pays. Nous aimons tous représenter notre pays.«

C’est un message d’alerte vis-à-vis de l’attitude de Marcelo Bielsa que Luis Suárez délivre au monde : « Lors de ma dernière convocation, certains d’entre nous jouaient aux cartes et le staff de Bielsa se promenait autour de nous et nous regardait comme pour repérer quelqu’un qui jouait aux cartes. Je ne sais pas. Il y avait beaucoup de choses qui ont attiré mon attention. » Selon lui, l’atmosphère est délétère, un flicage permanent et un manque d’humanité.

🗣️"TUVE UNA CHARLA COMO REFERENTE CON ÉL DE 5 MINUTOS Y SOLO ME DIJO: MUCHAS GRACIAS"



➡️ Lucho Suárez sobre la falta de comunicación del plantel con Marcelo Bielsa.#DFSHAUY pic.twitter.com/MXbEDToF23 — DSPORTS (@DSports) October 4, 2024

« Beaucoup de joueurs ont organisé une réunion pour demander à l’entraîneur de nous saluer au moins avec un bonjour. Il n’a même pas dit bonjour . J’ai eu une réunion de cinq minutes avec lui en tant que leader de l’équipe et à la fin, il n’a répondu que par un ‘merci beaucoup’. » Des moments gênants qui montrent toutes les difficultés de Marcelo Bielsa à se comporter avec les autres. Les journalistes en ont régulièrement fait les frais. Un personnage atypique.

Luis Suarez ajoute au sujet du mauvais traitement subi par un coéquipier à l’entraînement : « C’est un manque total de respect. Cela me met en colère. » Poursuivant : « L’harmonie du groupe et l’énergie positive, une bonne séance d’entraînement, conduisent à de bonnes performances. »

🗣" 'MINGUTA' LLEVA 30 AÑOS EN LA SELECCIÓN, PERO HOY TIENE QUE PASAR POR EL COSTADO DEL COMPLEJO PARA COMER PORQUE NO PUEDE PASAR POR LA COCINA"



➡ Luis Suárez sobre las pautas de convivencia actuales.



🗣"Me entristece", agregó #DFSHAUY pic.twitter.com/WXf24mW030 — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) October 4, 2024

Autre épisode très symbolique, Marcelo Bielsa ne souhaitait pas que les joueurs aillent à la rencontre des supporters, en marge d’un déplacement : « Je me suis levé et j’ai dit à l’entraîneur que je respectais cela, mais qu’en tant que capitaine et pour respecter et apprécier les fans, ce que j’ai toujours fait, nous, les joueurs, décidions de nous arrêter et de saluer les fans. Nous sommes descendus du bus, nous nous sommes séparés et avons passé du temps avec les fans. » Curieuse situation.

D’autant que Luis Suarez ajoute la discussion du lendemain, pour finir du contexte : « Le lendemain, nous avons eu une discussion d’équipe et (Bielsa) a commencé à dire des choses sur les Uruguayens qui font ceci et cela. Et puis il a dit : ‘Pour qui joue l’Uruguayen ? Pour le peuple.’ Et je jure que nous avons tous commencé à nous regarder comme pour dire : ‘Pour le peuple ? Hier, vous nous avez demandé de ne pas leur parler. »

Les mots forts de Luis Suarez interviennent un mois après l’annonce officielle de sa retraite internationale. De quoi faire réagir prochainement l’entraîneur de la Celeste ? Certainement. Il sera forcément interrogé à ce sujet dans une prochaine conférence de presse.

Dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l’Uruguay est pour le moment 3e, derrière la Colombie et l’Argentine.