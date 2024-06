Manifestation contre l’extrême droite : une journée sous haute tension

Toute la semaine, les syndicats et responsables politiques ont appelé à manifester ce samedi contre l’ « extrême droite ». Cette manifestation se fait dans un contexte particulier après la purge de cette nuit dénoncée par François Ruffin et Clémentine Autain, et alors que François Hollande s’est déclaré candidat sans consultation du Parti Socialiste de Paris. L’ancien Président pourrait donc doucher les espoirs d’Olivier Faure de devenir Premier ministre. L’union tient mais est déjà fragilisée et le restera tant que le chef ne sera pas désigné.

Si à cette heure il n’y a pas de tensions particulière à observer, les effectifs de police sont sur leurs gardes et anticipent d’être pris pour cible, comme ils l’ont été au cours de la semaine. Le journaliste Amaury Brelet observe la présence d’éléments d’ultragauche dans le pré-cortège:

🔴 Manifestation contre "l'extrême droite" et le RN à Paris : présence d'éléments d'ultragauche dans le pré cortège mais "c'est calme pour le moment", indique une source policière à @Valeurs. #blackblocs pic.twitter.com/o6pgWWHQ03 — Amaury Brelet (@AmauryBrelet) June 15, 2024

Il est encore tôt, et les éléments les plus radicaux restent pour l’instant discrets, les chefs de file du nouveau front populaire s’adressant à la foule. Cependant, la fin d’après-midi et le début de soirée pourraient être plus agités. Les militants d’ultragauche, en quête d’images de violences policières, risquent de provoquer les forces de l’ordre.

À ce stade, la situation est calme, mais une intensification des tensions est prévue en fin de journée.