Maltraitante animale : l’association L214 demande à ‘La Boucherie’ de rendre des comptes et de suivre l’exemple de Pret A manger, Burger King et Quick

Ce mercredi 25 septembre à midi, l’association L214 manifestera devant le restaurant La Boucherie à Angers (Maine-et-Loire), puis se rendra au siège de l’entreprise à Saint-Barthélemy-d’Anjou. L’association réclame à ‘La Boucherie’ la preuve de ses progrès pour mettre fin aux pires pratiques d’élevage des poulets en 2026, qu’elle s’est engagée à rendre publics en signant le European Chicken Commitment (ECC).

L214 indique que les militants déposeront un paillasson à l’entrée du restaurant avec la mention : « La Boucherie s’essuie les pieds sur son engagement ». Ils distribueront des tracts demandant : « La Boucherie, où sont les preuves de vos progrès ? ». Par ailleurs, l’engagement pris publiquement par ‘La Boucherie’ sera imprimé sur un support géant, pour rappeler à ses dirigeants leur promesse de publier un « reporting » des actions engagées en faveur des poulets.

Dans un communiqué, L214 précise :

« En 2021, la chaîne de restaurants La Boucherie s’est engagée publiquement à respecter les critères du European Chicken Commitment. À l’horizon 2026, La Boucherie doit donc cesser de s’approvisionner auprès d’élevages qui utilisent des poulets à croissance ultra-rapide, issus d’une sélection génétique extrême, et qui entassent jusqu’à 20 poulets par mètre carré en bâtiments.

Il est évident pour tout le monde qu’une transition ambitieuse nécessite de la préparation, de l’anticipation, et ne s’improvise pas à la dernière minute.

C’est pourquoi la chaîne s’était alors engagée à publier ses progrès via des reportings réguliers pour garantir que ses paroles soient bien suivies d’actes. Trois ans après son engagement, La Boucherie n’a pourtant communiqué aucune avancée et refuse toujours de fournir des preuves concrètes d’évolution de ses approvisionnements en viande de poulets.

En 2024, alors qu’au moins 8 Français sur 10 s’opposent aux pires pratiques de l’élevage intensif, il est inadmissible qu’une entreprise, après s’être engagée à faire évoluer ses méthodes, maintienne le flou sur la réalité de ses élevages fournisseurs et sur les efforts déployés pour mettre fin à ces méthodes brutales envers les animaux.

Des dizaines de reportings ont été publiés en 2023 par les entreprises engagées. Parmi elles, une quinzaine de chaînes concurrentes de La Boucherie comme Pret A Manger, Burger King, Quick, ou Salad & Co, avancent vers leur objectif et communiquent régulièrement sur leurs progrès. L214 s’attache à suivre l’avancement de chacune et n’accepte de leur part aucune exonération sur leur obligation de reporting.«