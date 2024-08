Mal engagé, le PSG sauvé par ses 3 Bleus, l’OM démarre à Brest cet après-midi

Ça y est, la Ligue 1 est lancée. Le champion de France en titre démarrait au stade Océane du Havre, vendredi soir, sous les yeux des téléspectateurs (peu nombreux encore, d’après certains journalistes) du nouveau diffuseur DAZN.

29,99€ par mois pour visionner 8 matchs de L1 sur 9… Voilà de quoi rebuter beaucoup de fans de football français. Surtout quand on sait que les tarifs annuels d’abonnements dans les stades de clubs professionnels sont souvent bien moins chers que l’abonnement annuel à DAZN.

Mais peu importe si l’éco-système est chahuté par les pirates sur Telegram ou l’IPTV, qui diffusent gratuitement ou pour bien moins cher toutes les chaînes et VOD du monde (et auront toujours une longueur d’avance), le football reprend ses droits. Sur les terrains.

Et malgré un match forcément poussif, le PSG new look, sans Kylian Mbappé mais avec Joao Neves (entré à la mi-temps) ou Willian Pacho (défenseur central équatorien) titulaire, s’en est sorti chez un des deux plus petits budgets de Ligue 1 (1-4).

Rapidement, Paris prend le contrôle du jeu, mais un peu comme la saison dernière, cela ressemble à une possession de balle stérile. Les Havrais sont dans le match. Le PSG tente de faire bouger les lignes adverses.

Première incursion parisienne, premier but, 100% d’efficacité , ça aide à lancer une équipe sur les bons rails. Magnifiquement décalé par Gonçalo Ramos, Kang-in Lee ouvre le score d’un délicieux tir intérieur du pied hors de portée du gardien havrais (0-1, 3e).

🥇 | Lee Kang-In allume la première mèche de la saison ! 🧨💪#HACPSG pic.twitter.com/fpTFt0kDPL — DAZN France (@DAZN_FR) August 16, 2024

Les Parisiens peuvent dérouler leur jeu. Mais pas tant que ça, vu le nombre infime d’occasions de buts qu’ils se procurent… D’autant qu’ une mauvaise nouvelle vient de tomber : le très intéressant attaquant portugais Gonçalo Ramos, taclé par derrière, vient de sortir, blessé à la cheville. Il quittera le stade en béquilles et muni d’une botte de protection…

Les bouchers de la Ligue 1 sont protégés par l'arbitrage…



Dégouté… 17 minutes de jeu, déjà notre Gonçalo Ramos fracassé ! 😔 #HACPSG pic.twitter.com/uWX7TPL1xK — 𝙋𝙧𝙞𝙣𝙘𝙚 (@PrinceduParc) August 16, 2024

Juste après la pause, les Havrais reviennent avec de belles intentions : sur coup franc, Gautier Lloris, le frère cadet d’Hugo Lloris, est trouvé au second poteau, sa reprise file devant le but et se faufile entre les bras de Gianluigi Donnarumma, impuissant et gêné par une foule de joueurs (1-1, 49e).

Quelques minutes plus tard, sur un contre, Josué Casimir pense même donner l’avantage aux locaux, mais une main est signalée au départ de l’action .

Paris doit réagir pour assumer son statut. Le jeu de possession finit par fatiguer ses adversaires. Mais ce sont surtout les entrées combinées des internationaux français, Randal Kolo Muani puis Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, détonateurs, qui vont tout changer.

En attendant les premiers pas de Désiré Doué, le Paris-SG possède les dribbleurs aptes à déstabiliser toutes les défenses. Au moins en L1.

😮‍💨 | Le trio d'attaque de l'EDF a pris les choses en main ! 🌪🇫🇷 #HACPSG @PSG_inside pic.twitter.com/NS0uxFWPvL — DAZN France (@DAZN_FR) August 16, 2024

En quatre petites minutes, Ousmane Dembélé de la tête (85e), Bradley Barcola d’un slalom somptueux (86e) et Randal Kolo Muani sur penalty (89e) font exploser la défense adverse, trois buts ! Une fin de match fatales aux Havrais (1-4).

Paris peut avoir le sourire, Luis Enrique aussi, les Parisiens retrouveront leur Parc des Princes face à Montpellier, vendredi 20h45, toujours sur DAZN.

Suite de cette première journée de Ligue 1 ce samedi, avec le choc Brest-OM à 17h sur Bein Sport, puis une belle affiche au stade Louis II, l’AS Monaco reçoit l’AS Saint-Etienne, pour son grand retour en première division.