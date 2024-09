Mahmoud Abbas en visite à Madrid pour remercier l’Espagne de son soutien à la Palestine

Le président palestinien Mahmoud Abbas effectuera à compter d’aujourd’hui une visite de 48 heures à Madrid, pour exprimer sa gratitude envers l’Espagne suite à sa reconnaissance de l’État de Palestine en mai dernier. Cette visite, la première du président à Madrid depuis cette reconnaissance, comprend des rencontres avec le Premier ministre Pedro Sánchez et le roi Felipe VI.

L’invitation de l’Espagne intervient alors qu’Abbas se prépare à se rendre à New York pour participer à l’Assemblée générale annuelle des Nations unies. Cette reconnaissance de l’État palestinien par l’Espagne a été soutenue par d’autres pays comme l’Irlande et la Norvège, et a conduit à une détérioration des relations avec Israël, qui a exprimé sa colère face à cette décision.

Depuis le début du conflit à Gaza, qui a débuté par une attaque du Hamas le 7 octobre 2023, le gouvernement espagnol a adopté une position critique à l’égard d’Israël, dénonçant les violences et les pertes humaines. Selon le ministère de la Santé du Hamas, le conflit a causé la mort de plus de 41 000 personnes à Gaza, tandis qu’Israël a déploré la perte de 1 205 civils lors de l’attaque d’octobre.

Sánchez a réaffirmé son engagement envers la cause palestinienne, promettant de poursuivre ses efforts sur la scène internationale pour faire pression sur le gouvernement israélien. La visite d’Abbas à Madrid est également marquée par la réception par le roi Felipe VI des lettres de créance de Hosni Abdel Wahed, premier ambassadeur de Palestine en Espagne, une autre étape symbolique de la reconnaissance de l’État palestinien.

Les discussions entre Abbas et les dirigeants espagnols porteront sur le renforcement des relations bilatérales et la signature d’accords de coopération, avec l’espoir d’avancer vers une solution à deux États dans le cadre du conflit israélo-palestinien.