Macron promet d’être « du côté des Français » et défend « l’expression de leur vote »

Alors que l’heure de la nomination d’un nouveau Premier ministre approche, Emmanuel Macron a affirmé, ce jeudi 22 août, être résolument « du côté des Français ». Le président de la République a insisté sur son rôle de « garant des institutions » et surtout de « l’expression de leur vote », exprimé lors des législatives du 7 juillet. Des propos tenus à la veille des consultations à l’Élysée avec les chefs de partis et les groupes parlementaires, qui devraient aboutir à la formation d’une nouvelle équipe gouvernementale.

« Le président est du côté des Français, garant des institutions et surtout de l’expression de leur vote », a martelé l’Élysée. Cette affirmation s’accompagne d’une volonté de trouver une « majorité la plus large et la plus stable possible » afin de garantir la durabilité du futur gouvernement. « La stabilité que nous recherchons est celle qui permettra à un gouvernement de ne pas tomber dès la première motion de censure », a précisé l’entourage du président, rappelant l’importance de la solidité politique dans un « Parlement de minorités ».

Pourtant, malgré la pression exercée par le Nouveau Front Populaire, qui revendique la nomination de Lucie Castets à Matignon après avoir obtenu le plus grand nombre de députés à l’Assemblée (193 sièges), Emmanuel Macron ne semble pas disposé à céder. L’Élysée justifie cette position en rappelant que la coalition dirigée par Castets n’a pas obtenu la majorité absolue de 289 sièges. « Le président est attaché à ce que la majorité soit construite sur la base d’une réelle stabilité », a-t-on encore souligné.

Dans ce contexte, les consultations du vendredi 23 août permettront de définir les contours du futur gouvernement. Macron entend respecter l’expression du suffrage tout en cherchant à bâtir une majorité parlementaire capable de soutenir un gouvernement qui ne soit pas immédiatement fragilisé par des motions de censure. Les prochaines heures seront décisives pour l’avenir de la politique française.

Alice Leroy