Macron face à la défiance : une chute de popularité alarmante

La popularité d’Emmanuel Macron est en chute libre, atteignant presque son niveau le plus bas depuis sa réélection. D’après un récent baromètre publié par Le Figaro Magazine, la cote de confiance du président de la République a baissé de 3 points en un mois, pour s’établir à seulement 22 %. Ce chiffre le rapproche dangereusement des 21 % enregistrés au plus fort de la crise des « gilets jaunes », son point le plus bas historique.

À l’Élysée, on espérait que la stratégie de distanciation avec le gouvernement et les allusions subtiles à une possible cohabitation permettraient de regagner la confiance des Français. Cependant, quelques semaines après la nomination de Michel Barnier à Matignon, c’est l’effet inverse qui se produit. La perte de confiance touche même le parti présidentiel, avec 81 % seulement des sympathisants de Renaissance qui continuent de soutenir Emmanuel Macron.

Michel Barnier peine à convaincre

La défiance envers le président s’étend également à son Premier ministre. La cote de confiance de Michel Barnier, bien que modérément positive à 32 %, reflète une certaine hésitation, même au sein de son propre camp. Les sympathisants de la droite (LR) sont de plus en plus réticents à soutenir celui qui était pourtant leur candidat pour Matignon. Seuls 57 % des électeurs LR expriment leur confiance en Barnier, contre 65 % parmi les macronistes.

Le déclin de Darmanin et Le Maire

Les anciens poids lourds du gouvernement, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, ne sont pas en reste dans cette débâcle politique. Désormais hors du gouvernement, Darmanin, ex-ministre de l’Intérieur, peine à trouver sa place. Sa cote de popularité chute lourdement, avec une baisse de 12 points chez les centristes et de 14 points chez les sympathisants de droite.

Bruno Le Maire, ancien ministre de l’Économie, voit lui aussi sa popularité s’effriter. Relégué à la 12e place du classement, il perd 22 points chez les centristes et 8 points à droite. La dégradation des finances publiques, marquée par un déficit de plus de 6 % du PIB, semble peser sur sa réputation.

Avec une confiance en berne tant pour Emmanuel Macron que pour ses anciens ministres, l’exécutif se trouve confronté à une situation délicate. Les mois à venir seront cruciaux pour redorer l’image du président et du gouvernement face à une défiance grandissante au sein de l’opinion publique.