Macron condamne fermement l’Iran et mobilise les forces françaises au Moyen-Orient

Dans la nuit de mardi à mercredi, le président Emmanuel Macron a exprimé sa « condamnation la plus ferme » face aux récentes attaques iraniennes contre Israël, selon un communiqué de l’Élysée. À l’issue d’un Conseil national de défense et de sécurité, le chef de l’État a annoncé que la France avait « mobilisé ses moyens militaires au Moyen-Orient » afin de répondre à la menace iranienne. Ces actions visent à soutenir la sécurité d’Israël, que la France considère comme un « allié crucial ».

Macron a également dénoncé les actions du Hezbollah, exigeant que le groupe libanais mette fin à ses « actions terroristes » contre la population israélienne. Tout en réitérant le soutien de la France à Israël, il a toutefois exhorté les autorités israéliennes à « mettre un terme le plus rapidement possible » à leurs opérations militaires, appelant toutes les parties impliquées dans le conflit au Moyen-Orient à faire preuve de « la plus grande retenue ».

Une conférence de soutien au Liban à venir

Dans un geste diplomatique supplémentaire, l’Élysée a annoncé qu’une conférence de soutien au peuple libanais serait organisée prochainement, sans donner de détails supplémentaires. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, sera également envoyé une nouvelle fois dans la région pour tenter d’amorcer une désescalade et rechercher des solutions durables à la crise, notamment concernant les situations au Liban et à Gaza.

L’attaque iranienne de mardi a vu environ 200 missiles être tirés sur Israël, en réponse à la mort des chefs du Hezbollah et du Hamas lors de frappes israéliennes au Liban. Israël, soutenu par les États-Unis, a menacé de riposter à ces frappes, avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu avertissant que l’Iran avait commis une « grave erreur » et qu’il « paierait le prix ». L’Iran a rétorqué qu’il frapperait « toutes les infrastructures israéliennes » en cas de représailles.

Protection des ressortissants français

Emmanuel Macron a également demandé à ce que toutes les mesures soient prises pour assister les ressortissants français dans la région, incluant la possibilité de leur venir en aide si nécessaire. En parallèle, l’Élysée a appelé à la plus grande vigilance sur le sol français, dans le but de prévenir toute répercussion des tensions au Moyen-Orient sur la sécurité intérieure.

Cet engagement diplomatique et militaire de la France témoigne de son implication directe dans les efforts pour maintenir la stabilité au Moyen-Orient, tout en préservant la sécurité de ses alliés et citoyens.