« Ma mère s’est beaucoup battue » : Confidences de Thomas Dutronc après la mort de Françoise Hardy et la sortie de son nouvel album

Le chanteur Thomas Dutronc revient sur le devant de la scène avec son 5e album, « Il n’est jamais trop tard », qui sort ce vendredi. Ce disque arrive trois mois après la disparition de sa mère, Françoise Hardy, une légende de la chanson française, décédée le 11 juin dernier à l’âge de 80 ans. Entre la douleur du deuil et la passion pour la musique, il se livre sur cette période difficile et ses nouvelles compositions.

Un album en hommage discret à sa mère

Sur la pochette de son nouvel album, Thomas Dutronc pose à contre-jour, dans une ambiance mélancolique rappelant « Si je m’en vais avant toi », un des albums mythiques de sa mère. Françoise Hardy n’a malheureusement pas eu l’occasion d’écouter cet album, comme le confie le chanteur : « Il n’était pas encore terminé. J’ai failli venir lui chanter avec ma guitare, mais je ne l’ai pas fait. Elle avait des problèmes d’audition les derniers temps. J’avais surtout envie de finir un beau disque pour elle. »

Thomas Dutronc raconte également comment il a toujours attendu de terminer ses projets avant de les présenter à sa mère, par crainte de son regard critique : « Elle s’angoissait trop pour moi. Ses jugements pouvaient être un peu durs, mais je sais qu’elle aurait aimé certaines chansons. »

Des derniers moments marqués par l’amour

L’artiste a aussi partagé les derniers échanges bouleversants avec sa mère. Un soir, alors qu’il était en concert, Françoise Hardy lui a envoyé un message poignant : « Je t’aime plus que tout. » Thomas lui a répondu en lui envoyant des photos d’eux ensemble, avant de recevoir un dernier SMS : « Je meurs. » Une phrase qui l’a profondément marqué : « J’étais paniqué à l’idée de ne pas la revoir, qu’elle meure dans la nuit. » Heureusement, il a eu le temps de lui dire au revoir comme il le souhaitait, en lui répétant qu’elle n’avait pas à s’inquiéter pour lui.

« Elle s’est beaucoup battue »

Thomas Dutronc revient également sur les derniers jours de sa mère, qu’il a partagés avec elle, notamment en regardant ensemble la finale de Roland-Garros. Il se souvient de son courage et de son combat contre la maladie : « Elle avait du mal à parler, mais elle nous faisait encore rire. Elle s’est beaucoup battue. Elle ne voulait pas mourir. » Les derniers instants de Françoise Hardy ont été accompagnés par les médecins, mais il précise : « On n’a pas fait d’euthanasie. Ils l’ont aidée à ne plus souffrir, sans s’acharner. »

Le soutien des hommages du monde entier

Françoise Hardy, qui militait pour l’euthanasie depuis des années, a reçu des hommages venus du monde entier après sa disparition. Thomas Dutronc s’en dit touché : « Ce qui m’a le plus ému, c’est qu’elle le méritait et qu’elle ne l’a jamais cherché. Elle n’avait pas conscience que les gens l’aimaient autant. »

Ce nouvel album, « Il n’est jamais trop tard », marque à la fois un tournant musical et émotionnel pour Thomas Dutronc, qui, malgré le deuil, poursuit son chemin artistique avec force et sensibilité.

Alice Leroy