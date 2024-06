M6 relance « Que le meilleur gagne » dans une vague de nostalgie télévisuelle

M6 s’inscrit dans une nouvelle stratégie axée sur la nostalgie, en relançant plusieurs émissions emblématiques du PAF. Après le retour de « Le juste prix », « Le maillon faible », « Qui veut épouser mon fils », et « L’île de la tentation », M6 exhume désormais « Que le meilleur gagne », un jeu qui a marqué les années 90 sous la présentation de Nagui.

Produite par Fremantle, cette émission lancée en 1991 a connu plusieurs chaînes et animateurs : diffusée sur La Cinq, Antenne 2, puis France 2, avec Nagui, Laurent Petitguillaume et Laurence Boccolini à sa barre. Bien que l’émission ait été arrêtée en 1995, elle a connu une tentative de relance par Nagui entre 2012 et 2015, tant en access prime time qu’en prime time. Toutefois, malgré ces efforts, l’émission a été de nouveau abandonnée en raison de l’insuffisance de l’audience. Pour cette nouvelle version, l’animateur n’a pas encore été annoncé.

Le concept du jeu reste fidèle à son origine : les candidats doivent répondre à des questions à choix multiples, et toute réponse incorrecte entraîne une élimination immédiate. À la fin de chaque manche, une question de rapidité permet de sélectionner les dix meilleurs participants qui continueront la compétition. Cette mécanique simple mais efficace a permis à « Que le meilleur gagne » de devenir une émission culte, appréciée pour son rythme dynamique et son suspense.

En parallèle, TF1 poursuit également la restauration de ses programmes phares. Après avoir ramené « Star Academy » l’année dernière, et « Secret Story » récemment, c’est maintenant au tour de « Qui veut gagner des millions ? » de célébrer son 25e anniversaire avec un grand retour. Ces émissions, ancrées dans la mémoire collective, attirent un large public nostalgique et permettent aux chaînes de capitaliser sur des marques bien établies.

M6 semble donc suivre cette tendance de résurrection des programmes nostalgiques, ravivant les souvenirs des téléspectateurs des années passées. La nostalgie télévisuelle devient ainsi un outil puissant pour captiver une audience multigénérationnelle, alliant les souvenirs des anciens téléspectateurs à la curiosité des nouveaux. Cette stratégie permet non seulement de revitaliser des programmes qui ont fait leurs preuves, mais aussi de redécouvrir des formats qui ont su traverser les époques.

L’engouement pour les émissions nostalgiques s’inscrit dans un contexte plus large de retour aux sources et de valorisation du patrimoine télévisuel. Pour les chaînes de télévision, il s’agit d’une opportunité de se reconnecter avec leur audience, de réaffirmer leur identité et de renforcer leur présence dans un paysage médiatique en constante évolution. Cette démarche est aussi une réponse aux défis posés par les nouvelles plateformes de streaming et les changements dans les habitudes de consommation des médias. La tendance télévisuelle est aujourd’hui marquée vers la nostalgie et la réinvention des succès passés.