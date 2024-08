Lyon assommé à Rennes pour démarrer son championnat

Match à sens unique en clôture de cette 1ère journée de championnat riche en buts. L’Olympique lyonnais, qui figure parmi les favoris de la L1, a sombré totalement au Roazhon Park (3-0). Des Rennais remodelés cet été et déjà très séduisants.

Un nouveau cycle qui démarre sur les chapeaux de roue pour le Stade Rennais. Et un, et deux, et trois zéro. Une vrai fête, à domicile, dans le choc de cette première journée de Ligue 1. Et un maximum de plaisir.

Avec une charnière centrale recomposée lors de ce mercato d’été, Lyon n’a jamais su faire contrecarrer les assauts rennais. En deux minutes, Lyon coule : d’abord sur un but contre-son-camp malheureux de Nemanja Matic (1-0, 19e).

😳 I Nemanja Matić fait un cadeau à ses anciens coéquipiers. 🎁🎯 #SRFCOL pic.twitter.com/ov5lLnc6Au — DAZN France (@DAZN_FR) August 18, 2024

Duje Caleta-Car et Moussa Niakhaté, recruté contre plus de 30M€, ont sombré, à l’image de l’équipe. Ce dernier est le grand fautif au moment où Amine Gouiri double la mise, suite à une passe en retrait mal assurée. 20e minute de jeu, l’OL a déjà deux buts de retard… Des défaillances individuelles qui font mal. Mais les joueurs ne se cachent pas et assument leurs responsabilités. Aucune conclusion hâtive à tirer de ce premier match.

👀 I L'OL est sanctionné sur cette erreur ! ✌️💥 #SRFCOL pic.twitter.com/xPo4ejdmDe — DAZN France (@DAZN_FR) August 18, 2024

Après la pause, la réaction lyonnaise est encore trop timide. Malgré plusieurs changements de Pierre Sage, rien n’y fait. Pire, l’OL peut recoller à 20 minutes du terme, mais le nouvel attaquant Georges Mikautadze voit son penalty repoussé par Steve Mandanda ! (71e)

C’est la fête au Roazhon Park, les Rennais du nouveau directeur sportif Frédéric Massara ont montré de très belles choses. Un Glen Kamara précieux, un Henrik Meister déjà buteur. À confirmer. Comme devra le faire l’élégant danois Albert Gronbaek, arrivé cet été mais déjà fabuleux. Audace, classe et justesse. On valide fort.

⚔️ | Steve Mandanda gagne son duel face à Georges Mikautadze ! 🧤🧱 #SRFCOL pic.twitter.com/bRgeXjUfkV — DAZN France (@DAZN_FR) August 18, 2024

Lors de la deuxième journée de L1, Rennes se rendra à Strasbourg, dimanche à 17h, alors que Lyon tentera de se relancer à domicile face à Monaco, samedi à 17h.