Luis Manuel Otero Alcantara reçoit le prix Rafto des droits humains malgré son emprisonnement à Cuba

Le prix Rafto des droits humains 2024 a été décerné à l’artiste et dissident cubain Luis Manuel Otero Alcantara, actuellement incarcéré à Cuba. Ce prix récompense son « opposition intrépide à l’autoritarisme à travers l’art », comme l’a souligné la Fondation Rafto, basée en Norvège. Otero Alcantara, figure emblématique du Mouvement San Isidro, utilise son art comme moyen de résistance contre le régime cubain, ce qui lui a valu de multiples arrestations et une condamnation en 2022 à cinq ans de prison pour « insulte aux symboles de la patrie » et « trouble à l’ordre public ».

L’artiste, qualifié de « prisonnier d’opinion » par Amnesty International, a été arrêté le 11 juillet 2021 alors qu’il tentait de participer aux manifestations antigouvernementales à La Havane. Le régime cubain le considère non pas comme un artiste, mais comme un agent au service des États-Unis, accusant ces derniers d’avoir orchestré les manifestations qui ont mobilisé des milliers de Cubains. L’attribution du prix Rafto vise à mettre en lumière l’importance du travail d’Otero Alcantara dans la lutte pour la démocratie et les droits de l’homme, tant à Cuba que dans le monde.

Le prix Rafto, doté de 20 000 dollars, est attribué chaque année à une personnalité ou organisation défendant les droits humains. Fondé en 1987 en mémoire de l’historien Thorolf Rafto, il a déjà été un tremplin vers le prix Nobel de la paix pour certains de ses lauréats, comme Aung San Suu Kyi et José Ramos-Horta.

Alice Leroy