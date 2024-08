Lucky Love enflamme la cérémonie des Jeux paralympiques avec « My Ability »

Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024, le chanteur et performeur Lucky Love a captivé l’audience avec une interprétation émotive et puissante de sa chanson « My Ability ». Né sans bras gauche, Luc Bruyère, alias Lucky Love, a transformé son handicap en une force créative, ce qui a été magnifiquement mis en lumière lors de cet événement mondial. Avec son allure rappelant celle de Freddie Mercury, le chanteur, vêtu d’un élégant costume blanc, a marqué les esprits par sa présence scénique et la profondeur de son message.

Au cours de la cérémonie, Lucky Love a adapté son célèbre titre « Masculinity », qui interroge les normes de la masculinité et les attentes sociétales liées au corps masculin, en « My Ability ». Ce changement de titre et de quelques paroles visait à inclure tous les participants des Jeux paralympiques, en mettant en avant la diversité et la résilience des athlètes. Comme il l’a expliqué, « le plus important pour moi était que personne ne se sente exclu pendant la cérémonie ». Selon Le Monde, Lucky Love avait initialement refusé de participer, ne voulant pas être perçu comme un « porte-étendard » du handicap, avant de se laisser convaincre par la portée inclusive de l’événement.

La performance émouvante de l'artiste Lucky Love au pied de la Concorde ✨



Le direct : https://t.co/3MAKaLC8Ik#Paris2024 #ceremoniedouverture pic.twitter.com/n5Rv42iKX7 — France tv (@FranceTV) August 28, 2024

Outre son impact sur la scène musicale, Lucky Love est un artiste aux multiples talents, connu également pour ses performances au théâtre, ses apparitions dans des films et sa carrière de mannequin. Son parcours atypique, marqué par des collaborations avec des créateurs de mode comme Kenzo et des participations à des clips d’artistes LGBT+ influents, en fait une figure emblématique de la culture contemporaine. L’interprétation bouleversante de « My Ability » lors de la cérémonie d’ouverture n’a fait que renforcer sa stature d’icône artistique.

« Je suis né sans bras gauche. Je suis homosexuel. Je suis efféminé. Le rejet, je connais. Il ne me fait pas peur », a déclaré Lucky Love, anticipant les éventuelles critiques avec la même résilience qui caractérise son parcours. Sa performance lors des Jeux paralympiques a non seulement séduit les spectateurs présents, mais elle a aussi permis à un public mondial de découvrir un artiste qui transforme ses différences en source de puissance et de créativité.

Alice Leroy