Lucie Castets « sexuellement incorrecte », Pascal Praud réagit

Il n’a fallu qu’une petite semaine après la rentrée de l’émission pour que L’Heure des Pros ne fasse extrêmement réagir sur les réseaux sociaux. La faute à l’écrivain Richard Millet, coupable d’une sortie de route totale sur l’orientation sexuelle de Lucie Castets (NFP)…

La semaine aurait pu se terminer dans le calme. En tout cas dans L’Heure des Pros sur CNews, la première chaîne d’information en France. Car le calme n’est jamais réel, lui, sur X… Après l’intervention de Richard Millet, écrivain, au sujet de Lucie Castets, qualifiée de « sexuellement incorrecte« , les internautes sont vent debout. Pascal Praud a été obligé de clarifier la situation.

On prête à Richard Millet des pensées qu’il n’a pas. Il suffit d’écouter la séquence dans son intégralité pour s’en convaincre. https://t.co/J1KFchTgge — Pascal Praud (@PascalPraud) August 30, 2024

« On prête à Richard Millet des pensées qu’il n’a pas. Il suffit d’écouter la séquence dans son intégralité pour s’en convaincre« , écrit le journaliste et modérateur de l’émission la plus en vue des matinées.

Richard Millet sera sommé de s’expliquer après sa phrase surprenante : « Qui c’est cette femme ? C’est une inconnue, sexuellement incorrecte, en plus, tout ça va ensemble, et qui est de gauche, ce n’est pas possible« …

Pascal Praud s’en étonne et lui demande des explications. L’écrivain tente d’expliquer ses propos chocs mais se noie dans des explications : « On choisit une inconnue, c’est presque une construction, elle a 40 ans, elle est pas mal, elle est sexuellement bien orientée selon les normes du nouveau monde. »



Avant de conclure : « Lorsqu’on est dans une logique politique de ce genre, c’est un plus, c’est ça que je veux dire.«

Des propos qui heurtent la majorité sur X, alors les attaques afflux contre l’écrivain. On peut notamment retenir le tweet acerbe du sénateur PFC des Hauts-de-Seine, Pierre Ouzoulias : « Richard Millet ne se contente pas d’être homophobe. Il est aussi l’auteur d’un essai intitulé « Éloge littéraire d’Anders Breivik », dans lequel il vante les mérites du terroriste d’extrême-droite qui a tué 77 personnes à l’été 2011, en Norvège. A vomir.«