Lucie Castets ou rien : Marine Tondelier affirme qu’ « Emmanuel Macron n’a pas d’autre choix »

Alors que les consultations décisives à l’Élysée débutent ce vendredi 23 août, Marine Tondelier, cheffe des écologistes, a pris la parole pour exprimer son soutien sans équivoque à Lucie Castets, la candidate du Nouveau Front populaire (NFP) pour Matignon. Invitée sur France Inter ce matin, Tondelier a affirmé qu’Emmanuel Macron devait désigner Castets au poste de Premier ministre, déclarant : « Il n’a pas le choix, Lucie Castets doit être nommée parce qu’il n’y a pas de plan B ».

"Il n'y a pas de plan B à Lucie Castets", dit Marine Tondelier. "C'est le nom que l'on a choisi, il n'y en a pas d'autre. Nous y croyons et nous sommes déterminés comme jamais." pic.twitter.com/PPc4TLf0uH — France Inter (@franceinter) August 23, 2024

Tondelier s’est montrée déterminée à voir Castets accéder à Matignon, notamment en soulignant l’engagement de cette dernière en faveur des questions environnementales. « Lucie est très sensible aux enjeux climatiques et écologiques. Elle saura remettre ces sujets cruciaux au cœur du gouvernement », a insisté la responsable écologiste. Elle a rappelé que les préoccupations liées au climat ne pouvaient plus être ignorées : « Le climat, c’est une bombe à retardement. Nos forêts souffrent, et nous ne pouvons plus rester silencieux sur ces sujets concrets et urgents ».

"La mortalité des arbres en France a progressé de 80% en dix ans", rappelle Marine Tondelier. "Le climat c'est une bombe à retardement. C'est des sujets pour maintenant est c'est concret." pic.twitter.com/eGYJMuIEiC — France Inter (@franceinter) August 23, 2024

Pour Tondelier, il est impératif qu’Emmanuel Macron prenne en compte les résultats des dernières élections législatives et se rende à l’évidence que le NFP, arrivé en tête, doit désormais gouverner. « Personne ne sait exactement ce qui va se passer, mais ce qui est certain, c’est que la situation actuelle ne peut perdurer. Le président doit accepter la réalité du vote des Français et nommer Castets », a-t-elle conclu.

Alice Leroy