Lucie Castets intensifie la pression sur Macron : une lettre stratégique aux parlementaires

Lucie Castets, candidate du Nouveau Front Populaire (NFP) pour Matignon, a relancé le combat politique en adressant une lettre aux parlementaires de gauche, avec l’objectif clair de maintenir la pression sur le président Emmanuel Macron. Après une période d’engagement public durant les Jeux Olympiques, Castets revient avec un message ferme : la trêve est terminée.

La lettre, que Le Point a pu se procurer, expose les objectifs du gouvernement envisagé par le NFP et rappelle l’unité de leur bloc politique. Un haut gradé socialiste a ainsi commenté : « C’est une façon de montrer que le NFP est un bloc, et que Macron ne doit pas rêver à des dissensions. »

Envoyée dès le lendemain de la clôture des JO, la lettre vise à maintenir la pression sur le chef de l’État, qui avait pourtant écarté l’idée de nommer Castets à Matignon dès l’annonce de sa candidature le 23 juillet. Rédigée à l’initiative de La France Insoumise (LFI), cette lettre insiste sur le fait qu’Emmanuel Macron devrait, conformément à la logique institutionnelle, nommer Lucie Castets Première ministre, en rappelant que le NFP est arrivé en tête au second tour des législatives, devenant ainsi la première force politique à l’Assemblée nationale.

Après cette revendication, le courrier détaille la méthode de gouvernance que Castets compte appliquer si elle est nommée, en insistant sur la nécessité de convaincre au-delà des rangs du NFP pour construire des majorités parlementaires. Le NFP entend associer davantage les oppositions au travail législatif, renouer le dialogue avec les corps intermédiaires, la société civile, et les élus locaux, en promettant des discussions approfondies et transparentes dès la nomination du gouvernement.

Les priorités du NFP, telles que réaffirmées dans cette lettre, incluent l’augmentation des salaires, notamment le SMIC, l’abrogation de la réforme des retraites, l’accélération de la transition écologique, et l’instauration d’une fiscalité plus juste, ciblant les foyers les plus aisés et les multinationales, tout en luttant contre la fraude et l’évasion fiscales.

Le courrier se termine par une invitation aux parlementaires républicains intéressés à dialoguer davantage sur ces propositions. Toutefois, certains sujets sensibles, tels que la réduction des déficits ou les désaccords internes au NFP sur des questions comme le nucléaire ou la situation en Ukraine, ne sont pas abordés.

À quelques semaines de l’université d’été du Parti socialiste, les rivaux d’Olivier Faure prévoient déjà de demander des éclaircissements sur la position du PS vis-à-vis de LFI, soulignant ainsi les tensions internes que ce courrier ne dissipe pas entièrement.

Lucie Castets, prête à prendre les rênes de Matignon, met donc la pression sur Emmanuel Macron et son gouvernement, en revendiquant un changement de pratique au sein du Parlement et une nouvelle approche de gouvernance, centrée sur le dialogue et l’inclusivité.