Lucie Castets fait son coming out : la réaction controversée de Nathalie Loiseau agite la gauche

En août 2024, révéler son homosexualité en France reste un acte qui peut encore susciter de vives réactions. Lucie Castets, candidate du Nouveau Front populaire pour le poste de Première ministre, en a fait l’amère expérience en dévoilant dans Paris Match son mariage avec une femme. Cette révélation a déclenché une vague d’homophobie sur les réseaux sociaux, où certains utilisateurs n’ont pas hésité à ironiser ou se moquer.

Cependant, les critiques ne se sont pas limitées aux anonymes en ligne. Nathalie Loiseau, eurodéputée et ancienne tête de liste macroniste aux élections de 2019, a suscité la controverse avec un tweet où elle regrettait la disparition de la « discrétion » en politique. « Pour moi, la politique passait par la discrétion sur soi-même, le service des autres et le passage par l’élection. Mais ça, c’était avant. Je dois être très très old school », a-t-elle déclaré. Une remarque qui a immédiatement été critiquée par la députée écologiste Sandrine Rousseau, qui a répliqué en questionnant : « Ou homophobe ? ».

Les réactions à gauche n’ont pas tardé. Ian Brossat, sénateur communiste, a dénoncé l’hypocrisie de Nathalie Loiseau, soulignant que celle-ci ne se privait pas de s’afficher publiquement avec son mari. Il a demandé si l’invitation à la discrétion était réservée uniquement aux homosexuels. David Belliard, adjoint écologiste à la mairie de Paris, a quant à lui rappelé que le coming out est un acte profondément personnel, qui relève du choix de chaque individu.

L’ancienne ministre d’Emmanuel Macron a cependant continué à justifier ses propos, expliquant que ce n’était pas le coming out en soi qui la dérangeait, mais ce qu’elle qualifie de « mise en scène de sa vie privée par une inconnue ». Le fait que Lucie Castets soit qualifiée « d’inconnue » a ajouté de l’huile sur le feu. Par ailleurs, certains ont rappelé que Nathalie Loiseau n’a pas hésité à poser en famille pour des articles de presse, ce qui a alimenté les accusations d’hypocrisie.

Enfin, d’autres figures politiques, comme l’ancien ministre Clément Beaune, qui a révélé son homosexualité en 2020, ont également été mentionnées. Nathalie Loiseau les a défendus en soulignant qu’ils avaient été élus et n’avaient pas fait de leur intimité un tremplin pour entrer en politique, tentant ainsi de se distinguer de la situation de Lucie Castets.