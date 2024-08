Lucie Castets dénonce « la dérive autoritaire » d’Emmanuel Macron

Lucie Castets, la candidate désignée par le Nouveau Front Populaire (NFP) pour occuper le poste de Première ministre, a exprimé sa profonde déception et son indignation après l’annonce d’Emmanuel Macron écartant l’éventualité d’un gouvernement NFP au nom de la « stabilité institutionnelle ». Dans une interveiw avec Ouest-France, Castets a vivement critiqué la décision du président, l’accusant de concentrer le pouvoir décisionnel entre ses mains, sans tenir compte des résultats des urnes. Selon elle, Macron choisit seul l’orientation politique du pays, la légitimité du gouvernement, et le moment propice pour agir, ignorant ainsi le vote des électeurs.

Elle a également souligné son incompréhension face à ce qu’elle perçoit comme un dévoiement du rôle présidentiel. Castets affirme que le chef de l’État ne respecte pas la tradition républicaine qui veut que le Premier ministre soit issu du groupe majoritaire à l’Assemblée nationale. Elle rappelle qu’il revient au Parlement de décider d’accorder ou non sa confiance à un gouvernement, et non au président de trancher unilatéralement.

Lucie Castets a ajouté qu’elle avait déjà anticipé cette décision lors de sa rencontre avec le président à l’Élysée, constatant alors qu’il était peu enclin à accepter un gouvernement NFP. Malgré tout, elle continue de discuter avec des députés de différents horizons politiques pour trouver des terrains d’entente, notamment sur des sujets tels que l’amélioration des services publics, la réforme fiscale, et la réorientation des politiques économiques en cours.

Enfin, Castets réaffirme son engagement à poursuivre son action politique, en mettant l’accent sur l’unité de la gauche et en participant activement aux événements de la rentrée politique. Elle ne cache pas sa détermination à maintenir l’espoir suscité par le NFP et à offrir une alternative viable à la politique actuelle du gouvernement. Face aux critiques qui la qualifient de « tube de l’été », elle répond avec optimisme, affirmant que certains tubes deviennent des classiques intemporels, redonnant espoir sur le long terme.