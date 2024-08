Lucie Castets critique l’état de la justice et la loi immigration sur BFM TV

Invitée ce matin sur BFM TV, Lucie Castets, la candidate du Nouveau Front Populaire (NFP) pour Matignon, a exprimé ses préoccupations concernant la justice en France, la loi immigration, et les récents débats autour de la nomination d’un futur Premier ministre.

Interrogée sur la mort tragique d’un gendarme à Mougins, Lucie Castets a dénoncé l’état actuel de la justice en France. « La justice est dans un état qui n’est pas du tout satisfaisant », a-t-elle déclaré, soulignant les délais considérables dans le rendu des décisions judiciaires en raison du manque de moyens et de magistrats. Elle a insisté sur la nécessité de rendre la « justice le plus efficace possible » dans ce « drame ».

"La justice est dans un état qui n'est pas du tout satisfaisant": Lucie Castets (NFP) réagit à la mort du gendarme à Mougins pic.twitter.com/KnYHuv6lGH — BFMTV (@BFMTV) August 29, 2024

Abordant la question de l’immigration, Castets a critiqué la loi récemment adoptée, affirmant qu’elle avait été votée dans des conditions « pas satisfaisantes » et qu’elle ne répondait pas aux attentes des Français. Elle a plaidé pour un réexamen de la loi, en soulignant qu' »être entièrement sur le volet répressif n’est pas un bon équilibre » pour gérer cette question complexe. Elle a également mis en garde contre le risque d’opposer « la police et la population », insistant une fois de plus sur le besoin de moyens supplémentaires pour les forces de l’ordre et la justice.

En ce qui concerne les débats internes au NFP sur la nomination d’un Premier ministre, Lucie Castets s’est dite « toujours soutenue par les quatre forces du NFP » malgré des divergences d’opinions. En réponse aux propos de Carole Delga qui a mentionné Bernard Cazeneuve comme une option pour Matignon, Castets a affirmé respecter l’ancien Premier ministre, mais elle a insisté que « la question ce n’est pas la personne pour Matignon mais le programme ».

Alice Leroy