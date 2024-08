Lucie Castets, candidate au poste de Premier ministre, fait son coming out

Dans une interview accordée à Paris Match le mardi 6 août, Lucie Castets, candidate du Nouveau Front populaire (NFP) au poste de Premier ministre, a dévoilé une partie intime de sa vie personnelle. La haute fonctionnaire de 37 ans a révélé qu’elle est mariée à une femme et qu’ils élèvent ensemble un enfant de deux ans et demi.

https://www.parismatch.com/actu/politique/lucie-castets-mariee-une-femme-je-veux-dire-qui-je-suis-240411

« Je veux dire qui je suis »

Lucie Castets a exprimé son désir de partager son histoire pour mieux se faire connaître et pour briser les tabous. « Je souhaite trouver un équilibre entre protéger ma famille, ma femme et notre enfant, et dire qui je suis », a-t-elle confié à Paris Match. Elle a souligné l’importance de cette démarche, bien que cela puisse susciter des réactions négatives. En effet, elle a déjà reçu des messages de haine de la part de groupes d’extrême droite, même avant d’avoir publiquement révélé son orientation sexuelle.

Engagement pour les droits LGBTQI

Si elle est nommée Première ministre, Lucie Castets deviendrait la deuxième personne à afficher publiquement son homosexualité dans cette fonction, après Gabriel Attal. Consciente des défis, elle reste déterminée à défendre les droits des personnes LGBTQI. Elle a rappelé que le NFP a mis en avant des mesures pour lutter contre les violences à l’encontre des personnes LGBTQI et pour étendre leurs droits.

Une réponse aux critiques

Dans un contexte où son éventuelle nomination à Matignon est discutée, Lucie Castets n’ignore pas les critiques et les sondages. Selon une enquête récente, 58% des Français ne souhaitent pas la voir devenir Première ministre. Malgré cela, elle reste engagée et déterminée à porter haut les valeurs et les projets du Nouveau Front populaire.

Alice Leroy