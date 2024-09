« Loups-Garous » : Franck Dubosc et Jean Reno plongent dans l’univers du jeu de société culte pour Netflix

Netflix dévoile une nouvelle bande-annonce de son adaptation du célèbre jeu Les Loups-Garous de Thiercelieux, dans une comédie d’aventure familiale où Franck Dubosc et Jean Reno se retrouvent face à des créatures terrifiantes.

Le film, intitulé Loups-Garous, sera disponible sur la plateforme dès le 23 octobre, juste à temps pour Halloween. Réalisé par François Uzan, co-créateur de la série à succès Lupin, cette adaptation transporte une famille dans un village médiéval où ils devront démasquer les loups-garous pour pouvoir revenir à leur époque.

Un casting étoilé et des références à « Jumanji »

Aux côtés de Franck Dubosc et Jean Reno, le casting réunit également Suzanne Clément, Bruno Gouery et Grégory Fitoussi. Tout comme Jumanji, le film mêle aventure, humour et situations rocambolesques. Chaque nuit, les villageois doivent affronter des loups-garous prêts à les dévorer, avec l’aide de personnages aux pouvoirs mystérieux tels que la sorcière ou le chasseur.

Avec cette production, Netflix espère séduire un large public, en s’appuyant sur la popularité internationale du jeu.

Alice Leroy