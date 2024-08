Louis Mermaz : un pilier du mitterrandisme s’éteint à 92 ans ce jeudi

Louis Mermaz, figure emblématique de la gauche française et fidèle compagnon de François Mitterrand, est décédé à l’âge de 92 ans, laissant derrière lui une carrière politique marquée par son engagement constant et son attachement aux valeurs socialistes. Son décès, annoncé ce jeudi 15 août 2024, a suscité une vague d’hommages de la part de nombreuses personnalités politiques, notamment Olivier Faure, François Hollande, et Jean-Luc Mélenchon.

Né en 1931, Louis Mermaz fait ses premiers pas en politique dans les années 1950, au sein de l’Union démocratique et socialiste de la Résistance (UDSR). C’est à cette époque qu’il rencontre François Mitterrand, une rencontre décisive qui marquera toute sa carrière. Mermaz restera fidèle à Mitterrand, se tenant à ses côtés dans toutes les batailles politiques.

Élu pour la première fois député de l’Isère en 1967, Louis Mermaz devient rapidement une figure incontournable de ce département, qu’il représente à l’Assemblée nationale à sept reprises. Il cumule les mandats de président du conseil général de l’Isère pendant 15 ans, maire de Vienne durant 30 ans, et sénateur pendant une décennie jusqu’à sa retraite en 2011. Son parcours est récompensé en 1981, lors de l’élection de François Mitterrand à la présidence de la République, lorsqu’il est nommé président de l’Assemblée nationale, poste qu’il occupe pendant cinq ans.

Au-delà de ses fonctions politiques, Mermaz est reconnu pour son érudition, son humour, et sa loyauté inébranlable envers ses convictions socialistes. François Hollande, en rendant hommage à son ancien ami, a salué en lui un « militant exemplaire » et un « acteur majeur des années Mitterrand ».

Jean-Luc Mélenchon, autre figure de la gauche, a également exprimé sa tristesse, décrivant Mermaz comme un « modèle de défense des libertés publiques et des droits de l’être humain ».

Mermaz laisse l’image d’un homme politique fidèle à ses idéaux, profondément engagé dans la défense des valeurs de gauche, et dont l’influence et l’héritage continueront de marquer l’histoire politique française.