Loto du patrimoine : des tickets en vente pour sauver 118 monuments en péril

Le Loto du patrimoine 2024, initié par Stéphane Bern, est de retour. Depuis ce lundi 2 septembre, les tickets à gratter sont disponibles dans les bureaux de tabac et en ligne. À 15 euros l’unité, ces tickets visent à financer la rénovation de 118 monuments en mauvais état à travers la France, incluant des châteaux, églises, et des sites plus insolites comme des moulins ou des gares désaffectées.

La Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril a désigné les 100 sites départementaux de métropole et d’outre-mer lauréats en 2024.

Retrouvez la liste des 100 nouveaux sites restaurés grâce au "Loto du Patrimoine" 👉 https://t.co/ZXWGwX642r@fond_patrimoine pic.twitter.com/pfgFvCi0Xz — Ministère de la Culture 🇫🇷 (@MinistereCC) September 2, 2024

Cette année, parmi les monuments retenus, figurent la halle de Revel avec son beffroi (Haute-Garonne), l’ancienne gare de Pontivy (Morbihan), et deux moulins dans la Drôme. Gérard Hérisson, propriétaire de ces moulins à farine et à huile, se réjouit de cette aide qui pourrait aller jusqu’à 300 000 euros : « Cela va permettre de restaurer la machinerie du moulin, des travaux qui nous semblaient impossibles à financer seuls. »

La tempête Ciaran a ravagé certains sites, comme le jardin centenaire Georges Delaselle sur l’île de Batz (Finistère). Déblayer les dégâts causés par les vents à 195 km/h a coûté plus de 250 000 euros. Benjamin Klein, le jardinier en chef, espère que le Loto du patrimoine aidera à restaurer les parties du jardin dévastées, pour un coût total estimé à un demi-million d’euros.

Depuis 2018, le Loto du patrimoine a déjà permis la restauration de 370 sites grâce à plus de 155 millions d’euros collectés. Les résultats de cette nouvelle édition détermineront combien chaque monument recevra, avec des montants annoncés à la fin de l’année.

Alice Leroy