Loto du patrimoine 2024 : 7,5 millions d’euros pour restaurer 18 sites emblématiques

La septième édition du Loto du patrimoine a permis de collecter 7,5 millions d’euros pour la restauration de 18 sites emblématiques en France métropolitaine et outre-mer, a annoncé ce vendredi 20 septembre 2024 la Fondation du patrimoine. Ces dotations, attribuées lors des Journées européennes du patrimoine, varient entre 200 000 et 500 000 euros par site. Depuis 2018, la Mission patrimoine a permis la restauration de plus de 950 sites, dont 65% sont déjà finalisés ou en cours de rénovation.

Cette année, le patrimoine sportif a été mis à l’honneur, en écho aux Jeux olympiques et paralympiques organisés en France cet été. Parmi les sites retenus figurent la piscine Alexandre Braud à Vallons-de-l’Erdre (Loire-Atlantique), les écuries du haras national de Saint-Lô (Manche), et la tribune d’honneur du parc des Sports de Marville à La Courneuve (Seine-Saint-Denis). D’autres sites incluent l’usine de La Grande Vapeur à Oyonnax (Ain) et l’église Notre-Dame de l’Assomption à Trois-Rivières en Guadeloupe.

Depuis sa création, la Mission patrimoine a levé plus de 155 millions d’euros, soutenant des projets de restauration dans toute la France. L’édition 2023 avait permis de récolter plus de 28 millions d’euros. Grâce à ces financements, 350 sites ont déjà achevé leurs travaux, et 280 sont en cours de rénovation, confirmant ainsi l’impact durable du programme.

Alice Leroy