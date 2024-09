L’OTAN approuve la contre-offensive ukrainienne, selon le secrétaire général

Lors d’une interview avec le journal allemand Die Welt, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’OTAN, a ouvertement soutenu l’incursion militaire ukrainienne en territoire russe, affirmant que le droit de l’Ukraine à la défense « ne s’arrête pas à la frontière ». Cette déclaration intervient alors que les tensions continuent de monter avec l’escalade du conflit entre l’Ukraine et la Russie.

Stoltenberg a précisé que les cibles militaires russes, y compris les soldats, les tanks et les bases, sont légitimes selon le droit international. Cette position de l’OTAN survient plus de 900 jours après l’invasion de Kiev par Moscou, et en plein milieu d’une contre-offensive surprise lancée par l’Ukraine en août, ciblant les régions de Koursk et de Belgorod.

Le secrétaire général a également souligné que cette opération n’avait pas été planifiée avec l’OTAN, et que l’alliance n’avait joué aucun rôle dans sa mise en œuvre. Toutefois, il a réitéré l’engagement continu de l’OTAN à soutenir l’Ukraine, notamment par des livraisons d’armes et de matériel essentiels.

Dans le même entretien, Stoltenberg a salué l’engagement de l’Allemagne en tant que principal donateur militaire de l’Ukraine en Europe et le deuxième au niveau mondial. Cela survient malgré les critiques récentes sur la réduction prévue de l’aide militaire allemande à l’Ukraine en 2025.

Par ailleurs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky continue de plaider pour plus de soutien international, notamment l’autorisation d’utiliser des missiles ATACMS à longue portée sur le territoire russe, afin de renforcer les capacités militaires ukrainiennes face à l’agression continue.

En réponse à l’offensive, des mercenaires russes ont quitté le Burkina Faso pour renforcer les troupes à Koursk, selon des sources sécuritaires. En Ukraine, après le récent crash d’un F-16, Zelensky a limogé le commandant de l’armée de l’air, signifiant des changements possibles dans la stratégie militaire ukrainienne.

Les déclarations de Stoltenberg et les développements sur le terrain soulignent l’intensification du conflit et les dynamiques géopolitiques en jeu, alors que l’Ukraine montre sa détermination à repousser les forces russes au-delà de ses frontières.