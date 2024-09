L’Oréal célèbre l’émancipation féminine avec un défilé inclusif à l’Opéra de Paris

Lundi 23 septembre 2024, la place de l’Opéra de Paris s’est transformée en un podium géant pour célébrer l’inclusivité et l’émancipation des femmes à l’occasion de la Fashion Week printemps-été 2025. L’Oréal Paris, partenaire officiel de l’événement, a une nouvelle fois marqué les esprits avec un défilé intitulé Walk Your Worth, mêlant glamour et engagement féministe.

Un podium en plein cœur de Paris

Sous une pluie battante qui n’a pas découragé les foules, L’Oréal a illuminé la façade de l’Opéra avec un show spectaculaire. « C’est un défilé qui célèbre la diversité sous toutes ses formes », explique Delphine Viguier-Hovasse, directrice générale de L’Oréal Paris. De nombreuses célébrités et égéries de la marque, telles que Jane Fonda, Eva Longoria, Kendall Jenner ou encore Cara Delevingne, ont foulé le podium dans des tenues signées de jeunes créateurs français. Pour Delphine Viguier-Hovasse, ce défilé ouvert au public incarne la mission de la marque : « démocratiser le meilleur de la beauté » en offrant un show habituellement réservé à une élite à un public beaucoup plus large.

Un hommage à la diversité et à l’inclusivité

L’événement, qui s’est déroulé sous les yeux de milliers de spectateurs, a mis en avant des valeurs de sororité et d’inclusivité, deux thèmes chers à L’Oréal Paris. Outre les mannequins et actrices de renommée mondiale, des athlètes paralympiques et des influenceuses ont également participé au défilé, illustrant la diversité des femmes d’aujourd’hui. Des mannequins amputés ont fièrement défilé, symbolisant un fort message d’acceptation de soi et d’inclusion. « Ce défilé montre à quel point la mode peut être un vecteur d’émancipation et de fierté pour toutes les femmes », a déclaré Delphine Viguier-Hovasse.

Un engagement fort et une visibilité internationale

L’Oréal Paris ne s’est pas contenté d’un simple défilé. L’événement a été retransmis en direct sur les réseaux sociaux et diffusé dans plusieurs capitales européennes, générant ainsi une audience estimée à plus de 17 milliards de vues. « Ce défilé n’est pas seulement un show de mode, c’est un véritable message pour la liberté et l’égalité », souligne la directrice. Pour L’Oréal, cet événement est une belle illustration de son célèbre slogan : « Vous le valez bien ! ». À travers ce défilé inclusif, la marque met en lumière la beauté sous toutes ses formes et réaffirme son engagement en faveur de l’émancipation des femmes.

Alice Leroy