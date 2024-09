L’opéra Bastille fait sa rentrée avec « Falstaff » de Verdi

L’Opéra de Paris a ouvert sa nouvelle saison avec Falstaff, l’ultime chef-d’œuvre de Giuseppe Verdi, dans une mise en scène de Dominique Pitoiset. Cette comédie lyrique en trois actes, inspirée des Joyeuses Commères de Windsor de Shakespeare, a brillamment mis en lumière l’extraordinaire talent d’Ambrogio Maestri dans le rôle-titre. Le baryton italien a su incarner à la perfection ce personnage grotesque et décadent, suscitant rires et émotions à travers sa voix puissante et son jeu scénique magistral. Déjà réputé pour son interprétation de Falstaff, Maestri, avec ses nombreuses représentations à travers le monde, a une fois de plus prouvé pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs dans ce rôle.

La mise en scène de Dominique Pitoiset, ancrée dans une esthétique du début du 20ᵉ siècle, avec des décors rappelant Il était une fois en Amérique, situe l’intrigue dans une atmosphère où l’arrogance et les excès du personnage principal se heurtent à l’intelligence féminine. Olivia Boen et Marie-Andrée Bouchard-Lesieur, dans les rôles d’Alice Ford et Meg Page, offrent des performances pétillantes en orchestrant la vengeance des deux femmes trompées par Falstaff. L’alternance entre la bouffonnerie et la ruse féminine donne lieu à des moments de comédie savamment orchestrés, le tout sous la direction musicale de Michael Schønwandt, qui a su donner vie à la partition avec une énergie théâtrale vibrante.

Outre la prestation d’Ambrogio Maestri, l’ensemble du casting brille, notamment Marie-Nicole Lemieux en Mrs. Quickly et Iván Ayón-Rivas dans le rôle de Fenton. Les voix s’entremêlent avec une précision et une grâce remarquables, soutenues par des chœurs qui, lors de la fugue finale « Tutto nel mondo è burla », ont emporté l’ovation du public. Cette production, en dépit de ses années, continue de charmer par sa fraîcheur et sa fidélité à l’esprit comique de Verdi, offrant au public une soirée d’opéra à la fois légère et profondément humaine.

Alice Leroy