L’OM attire Adrien Rabiot, l’improbable transfert de dernière minute

L’Olympique de Marseille vient de faire fuiter ce soir une énorme information mercato, relayée par le grand manitou des infos transfert, l’Italien Fabrizio Romano. Adrien Rabiot serait tout proche de s’engager avec le club phocéen. Un deal confirmé aussi par le patron des South Winners, Rachid Zeroual.

À 29 ans, après 5 saisons en Italie à la Juventus Turin, le milieu international français n’a plus de club. Malgré sa fin de contrat et son statut de joueur libre, aucun club de « Ligue des Champions » ou jouant la future « Coupe du monde des clubs » en juin, n’a daigné s’intéresser vraiment à lui cet été. Ces deux critères étaient ceux du clan Rabiot, soucieux de voir évoluer le joueur encore une fois chez un grand d’Europe. Une certaine logique vu le niveau du joueur.

Rembarré par la Juventus après un rendez-vous infructueux selon la Vieille Dame, comme Entrevue l’avait dévoilé en exclusivité en juin, Adrien Rabiot a attendu tranquillement la fin de l’Euro pour se soucier de son avenir. Sauf que les soucis financiers de beaucoup de clubs, qui doivent réduire la voilure, n’ont pas permis de folie cet été.

Quand un joueur international devient libre, son camp espère toujours obtenir un très beau contrat : prime à la signature conséquente et salaire adéquat. Adrien Rabiot a attendu, en vain. Au point de ne pas être convié par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement.

Justement, c’est pendant la trêve internationale que l’OM se serait penché sur le « cas Adrien Rabiot » . Fervent supporter de l’Olympique de Marseille quand il était adolescent, malgré sa formation au Paris-Saint Germain, le joueur aurait été très à l’écoute des arguments marseillais.

Un duo Pierre-Emile Højbjerg-Adrien Rabiot au milieu de terrain fait déjà rêver les supporters marseillais. Un duo d’internationaux que l’OM n’aurait jamais pu faire signer avant l’été 2021, date à laquelle le club a pris un étonnant virage économique et sportif. Avec des investissements massifs sur le marché des transferts.

L’arrivée possible d’un tel joueur finit par ne plus trop étonner certains supporters, qui ne se souviennent plus des saisons difficiles, entre 2016 et 2021 par exemple, avec si peu de talents sur la pelouse.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille are in advanced talks to sign Adrien Rabiot as new midfielder!



Negotiations underway with Rabiot on contract terms.



OM are optimistic to get it done in the next 48h — here we go, expected soon!



⏳🧨 pic.twitter.com/vDkDyc7ANv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2024

Qui dit Adrien Rabiot, dit grosses primes et gros salaire. Pour une grosse place dans le vestiaire. Du côté de l’OM, on laisse entendre que le joueur aurait fait des « efforts énormes » pour venir. Pas vraiment le style de la maison. Mais pour jouer pour Roberto De Zerbi et devant un Orange Vélodrome incandescent, certains joueurs seraient prêts à jouer gratuitement. Ou presque. Jolie histoire.

La réalité, c’est que son salaire restera conséquent et assez surprenant si on se réfère à la situation globale de la L1, les droits TV et le fait que l’OM ne joue aucune Coupe d’Europe. Mais depuis 2021, l’OM n’est plus à une bizarrerie économique près. Et ne parlons pas de sa prime à la signature, un sujet qui devrait rester mystérieux quelques temps. Mais une prime qui généralement en décide plus d’un…

À vrai dire, peu importe le mic-mac financier . Avec le rapatriement en L1 d’un titulaire de l’équipe de France, on ne peut que se réjouir.

Et aussi parce que petit à petit, malgré la triste saison dernière, l’OM grandit et semble redevenir un concurrent direct au PSG. Enfin.

Qu’est-ce que ce sera quand le club officialisera les tractations chaotiques au sujet de l’officialisation de sa cession à un consortium mené par l’Arabie Saoudite ? Des informations encore confirmées récemment à Marseille et dans le camp des repreneurs. Une histoire rocambolesque et interminable. À ce moment-là, on pourra parler d’un nouveau départ pour la Ligue 1.

EDIT 22h10 : L’Olympique de Marseille confirme avoir trouvé un accord de principe avec Adrien Rabiot.