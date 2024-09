Liz Cheney du Parti républicain soutient Kamala Harris

Son geste a provoqué des remous au sein du Parti républicain, Liz Cheney, ancienne représentante républicaine et critique notoire de Donald Trump, a annoncé son soutien à la candidate démocrate Kamala Harris pour la prochaine élection présidentielle américaine. Cette décision marque un changement significatif pour Cheney, qui a été une figure proéminente de la politique conservatrice et autrefois perçue comme une étoile montante au sein du GOP.

Une histoire d’opposition à Trump

Le déclic pour Liz Cheney a eu lieu le 6 janvier 2021, lors de l’assaut du Capitole, qui a consolidé son opposition à Donald Trump. Auparavant, Cheney avait voté en accord avec les politiques de Trump 92,9 % du temps de 2017 à 2021. Cependant, sa position a radicalement changé à la suite des émeutes du Capitole. Elle fut l’une des dix républicains qui ont voté pour la destitution de Trump et a ensuite servi comme vice-présidente du comité du Congrès enquêtant sur l’attaque du 6 janvier.

Malgré ses convictions conservatrices — exprimant des vues fortement pro-armes et anti-avortement — les critiques de Cheney contre Trump lui ont coûté politiquement. Elle a perdu sa position dans la hiérarchie républicaine et a été battue lors des primaires républicaines de 2022 par Harriet Hageman, une candidate soutenue par Trump.

Un soutien audacieux pour Harris

Le 4 septembre 2024, à l’Université Duke, Cheney a clarifié sa position : « En tant que conservatrice, en tant que personne qui croit et se soucie de la Constitution, […] et en raison du danger que représente Donald Trump, non seulement je ne voterai pas pour [lui], mais je voterai pour Kamala Harris. » Cette annonce souligne sa rupture avec le GOP, qui s’est de plus en plus aligné avec la vision de Trump.

L’endorsement de Cheney pour Harris n’est pas seulement une réprimande personnelle de Trump mais aussi un mouvement stratégique. Elle soutient qu’il n’est pas temps d’« inscrire des noms sur les bulletins de vote » dans les États pivots, mais de soutenir activement une candidate qui peut préserver les valeurs démocratiques et la Constitution.

Réaction de Donald Trump

Trump a répondu à la déclaration de Cheney en minimisant sa pertinence politique, tandis que son soutien a approfondi la fracture au sein du Parti républicain. La position de Cheney reflète une dissidence plus large parmi certains républicains, y compris d’anciens officiels de l’administration Bush et des campagnes présidentielles passées, qui ont également exprimé leur soutien pour Harris.

Avec l’élection présidentielle en vue, le soutien de Cheney pour Harris souligne un moment critique dans la politique américaine, où les lignes de bataille sont tracées non seulement entre les partis mais aussi au sein d’eux. Sa décision met en lumière la lutte en cours au sein du Parti républicain et met en évidence les dynamiques complexes de loyauté, de principe et de stratégie politique alors que le pays se dirige vers une élection controversée.