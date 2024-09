Liquidation judiciaire de la société organisatrice de l’Electrobeach, l’avenir du festival en suspens

La société organisatrice du célèbre festival de musique électro Electrobeach, au Barcarès, a été placée en liquidation judiciaire. Les festivaliers qui espéraient un remboursement risquent d’être déçus.

L’annulation choc de l’édition 2024

Le 6 juillet 2024, les organisateurs d’Electrobeach annonçaient l’annulation de l’édition prévue quelques jours plus tard, invoquant des « contraintes techniques et administratives insurmontables ». Parmi les complications : la mise en examen et l’incarcération du maire du Barcarès, Alain Ferrand, qui avait longtemps supervisé l’événement. Quatre jours plus tard, la société Event Made in France, chargée de l’organisation depuis 2016, était placée en redressement judiciaire.

Une dette insurmontable

Mercredi 4 septembre, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation de la société, incapable de faire face à ses dettes. Depuis 2021, la Chambre régionale des comptes avait déjà tiré la sonnette d’alarme sur la fragilité financière de la structure. Cette décision plonge les milliers de festivaliers qui avaient acheté leurs places dans l’incertitude, les chances de remboursement s’amenuisant fortement.

Un avenir incertain pour l’Electrobeach

La marque Electrobeach, déposée par la mairie du Barcarès, pourrait cependant survivre. Le conseil municipal envisage plusieurs options pour relancer l’événement, soit en le reprenant en main, soit en cédant les droits d’exploitation. Une décision sera prise d’ici le 30 septembre, mais le festival devra surmonter le coup porté à son image et la défiance des festivaliers.

Alice Leroy