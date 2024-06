Lionel Jospin apporte son soutien au Nouveau Front Populaire

Les choses peuvent changer rapidement. Les anciens gouvernants, plutôt favorables à la formule macronienne de réunir le centre droit et le centre gauche dans une union de la compétence, semblent quitter le navire et ne plus croire à cette structure qui paraît déjà dépassée après 7 ans d’exercice tumultueux.

L’ancien Premier ministre (1997-2002) et candidat malheureux de l’élection présidentielle de 2002 à laquelle il n’a su se hisser au second tour explique au Monde dans un entretien du 14 juin: « je ne suis plus un acteur de la vie politique. Je ne vais pas devenir son commentateur. Je peux être un accompagnateur (…) en ce moment crucial, j’accompagne volontiers ce que tente de faire la nouvelle alliance à gauche. »

Il en veut à Emmanuel Macron pour sa légèreté face à la possibilité de l’arrivée au pouvoir du Rassemblement national. Comme François Hollande, ce grand ponte du socialisme fait le choix de se rallier au Nouveau Front Populaire, mais cette fois-ci en esprit seulement. À bientôt 87 ans, l’ancien premier ministre ne compte certainement pas revenir dans la vie politique.

Le clivage droite-gauche, qui avait semblé s’être effacé temporairement sous le patronage d’Emmanuel Macron, revient en force avec des propositions bien plus radicales.

