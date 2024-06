L’influenceur Nasdas dépose plainte pour tentative d’extorsion

Nasdas, l’influenceur bien connu des réseaux sociaux, a récemment déposé plainte pour tentative d’extorsion. Suivi par plusieurs millions de personnes sur les réseaux sociaux, Nasser Sari – de son vrai nom – a été contacté dimanche dernier par une amie sur Snapchat, affirmant être séquestrée par des dealers à Marseille.

Selon nos sources policières, cette amie, âgée de 18 ans et récemment installée à Marseille, a envoyé un message alarmant à Nasdas, décrivant sa situation critique. Elle aurait été prise en otage par plusieurs individus réclamant 30 000 euros en compensation de la disparition d’une importante quantité de cannabis stockée dans l’appartement où elle se trouvait. « Nas tes là, urgent, jsuis dans la merde » (sic), aurait-elle écrit. Plus loin, le message se fait plus pressant : « Ils veulent me tuer si tu ne paies pas, je suis en sang (…) je suis attachée, je dois 30 000 euros de shit. Je suis à deux doigts de mourir, aide-moi ».

Lors d’un appel sur Snapchat, c’est un homme qui prend la parole et exige le paiement sous peine de tuer la jeune femme et de la « découper ». Il menace également de s’en prendre à Nasdas et à ses proches s’il ne cède pas à leur demande. Face à cette situation, Nasdas a déposé plainte dimanche soir au commissariat de Perpignan.

Me Ilyacine Maallaoui, l’avocat de l’influenceur, a déclaré que « il appartiendra aux enquêteurs et à l’institution judiciaire d’éclaircir les contours de ces faits et d’établir les différentes responsabilités ».

Cette affaire met en lumière les dangers auxquels peuvent être confrontées les influenceurs, dont la notoriété attise souvent les convoitises. Nasdas, qui a récemment annoncé son intention de quitter Snapchat à la fin du mois de juin, a fêté ses 28 ans ce lundi, en pleine tourmente. Les investigations sont en cours pour faire la lumière sur cette affaire d’extorsion.