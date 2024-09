L’inflation en France passe sous les 2 % pour la première fois depuis trois ans

L’inflation en France est revenue sous le seuil symbolique des 2 % en août 2024, une première depuis août 2021. Selon les données publiées par l’Insee, les prix à la consommation ont augmenté de 1,8 % sur un an, contre 2,3 % en juillet. Cette décélération s’explique principalement par un net ralentissement des prix de l’énergie.

Sur un mois, l’inflation a progressé de 0,5 %, marquant une légère accélération par rapport à juillet (+0,2 %). L’inflation sous-jacente, qui exclut les produits aux prix les plus volatils, a également augmenté, atteignant +1,7 % sur un an en août, contre +1,5 % en juillet.

Dans le détail, les prix de l’énergie ont enregistré une faible hausse de 0,4 % sur un an, bien en deçà de la progression de 8,5 % observée en août 2023. Les prix des produits pétroliers ont reculé de 8 %, tandis que ceux de l’électricité ont augmenté de 10,5 %, soit une croissance deux fois moins rapide qu’il y a un an. Les prix du gaz ont également ralenti, avec une hausse de 9,4 % sur un an.

Les prix de l’alimentation ont maintenu un rythme de croissance stable à +0,5 %. Les produits manufacturés ont vu leurs prix diminuer de 0,1 % sur un an, et le tabac a connu une hausse significative de 8,7 %. Les services ont enregistré une augmentation des prix de 3 % sur un an, en raison notamment du fort rebond des prix des services de transport (+4,5 % après -0,9 % en juillet).

La Banque centrale européenne abaisse ses taux

En réaction à cet assouplissement de l’inflation, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé une baisse de ses taux directeurs de 25 points de base, le taux de dépôt atteignant désormais 3,50 %. Cette décision, prise à l’unanimité, vise à soutenir l’activité économique en facilitant les conditions de crédit pour les ménages et les entreprises.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a toutefois souligné que les futures décisions seraient prises « réunion par réunion », sans trajectoire prédéterminée, reflétant une approche prudente face à l’évolution de l’inflation.

Au niveau de la zone euro, l’inflation harmonisée s’est établie à 2,2 % sur un an en août, confirmant les estimations précédentes. Cette tendance à la baisse de l’inflation plaide en faveur d’un assouplissement monétaire, dans un contexte où l’activité économique européenne demeure atone.

Le retour de l’inflation sous le seuil des 2 % est une nouvelle encourageante pour le pouvoir d’achat des ménages français. Toutefois, la vigilance reste de mise face aux évolutions des prix de l’énergie et des services, ainsi qu’aux incertitudes économiques au niveau international.