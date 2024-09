Ligue 1 – Strasbourg fait sensation, l’OM battu (1-0)

Première contre-performance de l’Olympique de Marseille cette saison, battu à Strasbourg (1-0), une semaine après sa victoire héroïque à Lyon. Le Racing a réalisé un match plein et revient à la 8e place, à quatre points de l’OM, 3e.

Alors que le Paris-SG et l’AS Monaco avaient gagné vendredi et samedi, l’Olympique de Marseille décroche du duo de tête. En clôture de la 6e journée de Ligue 1, les Olympiens de Roberto De Zerbi ont été ballottés par de très vigoureux strasbourgeois. Sensation de ce début de saison dans le jeu, les hommes de l’Anglais Liam Rosenior ont bien mérité leur tour d’honneur devant une Meinau en fête. Une première victoire à domicile face à l’OM depuis près de 20 ans !

Avec la même énergie et préceptes de jeu que lors des cinq matchs précédents, le Racing a eu plusieurs occasions nettes de prendre l’avantage. C’est finalement Diego Moreira, repositionné avec brio latéral gauche, qui crucifie Geronimo Rulli (1-0, 40e). Un but consécutif à une perte de balle d’Amine Harit. Le Belgo-Portugais de 20 ans inscrit son premier but en professionnel.

☝️ | Diego Moreira ouvre son compteur de but en professionnel ! 💥👏 #RCSAOM pic.twitter.com/hJDuN1EzMn — DAZN France (@DAZN_FR) September 29, 2024

En difficultés, l’OM réagit en seconde période, Roberto De Zerbi faisant entrer de nombreux éléments offensifs, mais aussi Adrien Rabiot, qui effectuait là ses premières minutes en bleu-blanc.

Face à un très grand Đorđe Petrović, l’OM manque de justesse. Mason Greenwood ne trouve pas la faille, il ne peut jouer les sauveurs à chaque fois. Neal Maupay entre et manque un face-à-face. Ismaël Doukouré est omniprésent, les Alsaciens ont du coeur.

On cherche encore à comprendre le choix de Roberto De Zerbi de titulariser son meilleur joueur, Pierre-Emile Højbjerg, en défense centrale . Alors que Geoffrey Kondogbia avait excellé à ce poste dimanche dernier. Ce dernier semble d’ailleurs moins à l’aise balle au pied et dans ses choix de passes que son compère danois.

Face au pressing incessant des Strasbourgeois, l’OM n’a pas su répondre par une assez bonne maîtrise technique, ni par un jeu en profondeur précis. Marseille est battu pour la première fois de la saison et chute de son petit nuage. Prochaine échéance vendredi, avec la réception d’Angers, client idéal pour se relancer puisque les Angevins n’ont toujours pas gagné une rencontre.

Strasbourg recevra pour la seconde fois consécutive, cette fois ce sera le Racing club de Lens, dimanche à 17 heures. Un autre choc de haut niveau.