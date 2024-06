Liban – Agression contre Rami Naiim : La communauté internationale appelle à protéger la liberté de la presse

Hier soir à 19 heures, Rami Naiim, célèbre rédacteur en chef d’Elsiyassa et opposant au Hezbollah, a été violemment agressé au Starbucks de Verdun, à Beyrouth. Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent Naiim menacé par dix civils armés, frappé à la tête avec des crosses de pistolet, avant d’être chassé du café.

Selon Entrevue, Naiim a été transporté à l’hôpital St. George à Achrafieh après l’attaque. Cet acte de violence suscite l’indignation et souligne les dangers auxquels sont confrontés les journalistes au Liban. La communauté internationale appelle à une enquête immédiate pour protéger la liberté de la presse dans le pays.

Cette agression illustre les tensions croissantes au Liban, où les voix dissidentes comme celle de Naiim sont constamment menacées. Le silence des autorités libanaises sur cet incident est inquiétant et accentue les craintes concernant la sécurité des journalistes. À cette heure, seul le Premier ministre libanais, Najib Mikati, a réagi en demandant à son ministre de la Justice de tirer cette situation au clair .Rami Naiim, par son courage, incarne la lutte pour la vérité, mais cette attaque démontre que la route vers une presse libre et sécurisée est encore longue et périlleuse.