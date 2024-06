L’homme d’affaires Matthieu Pigasse appelle à voter pour le NFP : « Il ne faut pas se tromper d’ennemi »

Matthieu Pigasse, banquier d’affaires et patron de presse, a lancé un appel sur franceinfo ce 20 juin, exhortant à voter pour le Nouveau Front Populaire (NFP) lors des prochaines élections législatives. Selon lui, « il ne faut pas se tromper d’ennemi ». Il distingue clairement les forces en présence : un bloc de gauche uni contre l’extrême droite représentée par le Rassemblement National (RN).

Pigasse, également patron des Inrockuptibles et de Radio Nova, considère qu’il est impératif de faire barrage au RN, qu’il décrit comme « le retour de la bête immonde du siècle précédent, mais avec des nouveaux masques ». Il souligne que l’extrême droite véhicule toujours la même haine, le même rejet de l’autre, et une société basée sur la peur et la défiance.

Critique du Medef et Évaluation Économique

Patrick Martin, patron du Medef, a jugé les programmes du RN et du NFP « dangereux » pour l’économie. Pigasse rétorque que le Medef n’a jamais été ni courageux ni réformiste et qu’il est mal placé pour donner des leçons économiques. Il critique également le bilan économique de la présidence d’Emmanuel Macron, marqué par une augmentation significative de la dette publique et des mesures antisociales.

Pigasse insiste sur le fait que l’enjeu des prochaines années n’est pas uniquement économique mais concerne surtout un choix de société. Selon lui, il s’agit de choisir entre une société ouverte et une société fermée, cette dernière étant prônée par le RN.

Appel à Voter pour le Nouveau Front Populaire

Pigasse réaffirme son engagement clair en faveur du NFP, qu’il voit comme un bloc de gauche réuni et équilibré, représentant toutes les sensibilités de la gauche : communistes, socialistes, sociaux-démocrates, écologistes. Il estime que ce bloc doit être soutenu pour éviter le retour d’une société de la haine et du rejet incarnée par le RN.

Perspective Économique et Sociale

En réponse aux inquiétudes économiques, Pigasse souligne que le véritable sujet pour les décennies à venir est celui des valeurs et du modèle de société. Il défend une politique économique reposant sur trois piliers : plus de production, plus de distribution via la hausse des salaires, et plus de redistribution. Selon lui, cette approche est nécessaire pour lutter contre les inégalités croissantes et éviter le chaos social.

Pigasse se montre confiant quant à l’impact d’une victoire du NFP sur les investissements étrangers en France, affirmant qu’il n’y a pas lieu de craindre une fuite des capitaux. Il rappelle que l’économie a souvent mieux performé sous des gouvernements de gauche ces 30 dernières années, et appelle à ne pas céder aux peurs économiques véhiculées par certains milieux d’affaires à la veille des élections majeures.