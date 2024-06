LFI s’engage à barrer la route au Rassemblement national au second tour des législatives

Mathilde Panot, cheffe de file sortante des députés de La France insoumise (LFI), a annoncé que son mouvement appellera à voter contre le Rassemblement national (RN) dans les circonscriptions où la gauche serait absente du second tour des élections législatives. Cette déclaration a été faite ce vendredi matin sur BFM-TV/RMC.

Interrogée sur un potentiel duel entre un candidat du RN et un candidat de la majorité présidentielle, Panot a réaffirmé la position de son parti : « Nous appellerons à voter contre le Rassemblement national (…) C’est ce que nous avons toujours fait. » Toutefois, elle a exprimé sa conviction que cette situation ne se produira pas fréquemment, car elle prévoit que le choix au second tour sera principalement entre l’extrême droite et les candidats de La France insoumise. « Voilà le choix que les macronistes doivent faire en toute conscience, lorsque arriveront des seconds tours entre le Nouveau Front populaire et le Rassemblement national », a-t-elle ajouté.

En écho à cette position, Sandrine Rousseau, députée sortante d’Europe Écologie Les Verts (EELV), a également pris position contre le RN. Lors d’une interview sur TF1, elle a affirmé qu’elle ferait « barrage » contre le RN, même si cela impliquait de voter pour un candidat de la majorité présidentielle. « Au second tour, je ferai barrage (…) quitte à voter pour la majorité présidentielle », a déclaré Rousseau.

Ces déclarations soulignent la détermination des forces de gauche à empêcher la montée du Rassemblement national, même au prix de compromis avec la majorité présidentielle.