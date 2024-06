LFI se dresse contre les candidatures dissidentes utilisant l’image du Nouveau Front Populaire

Face à plusieurs candidatures dissidentes dans des régions telles que Paris, la Seine-Saint-Denis, et le Nord, La France Insoumise (LFI) durcit le ton. Le parti de Jean-Luc Mélenchon refuse que ces candidats se revendiquent du Nouveau Front Populaire (NFP) sur leur matériel de campagne.

LFI souhaite éviter toute confusion parmi l’électorat concernant ses candidats officiellement investis pour les élections législatives. Paul Vannier, responsable des élections pour le NFP, déclare à BFMTV.com que les dissidents qui utilisent la charte graphique, les logos ou toute mention du NFP « trompent volontairement l’électorat ». En réponse, LFI prévoit d’envoyer des mises en demeure pour exiger l’arrêt de ces pratiques.

Des Recours Juridiques Prévus

En l’absence de réaction des candidats dissidents, LFI envisage de porter l’affaire devant le tribunal judiciaire pour obtenir le retrait immédiat du matériel de campagne litigieux. De plus, si un candidat dissident était élu, LFI compte déposer un recours devant le Conseil constitutionnel pour contester la validité du scrutin.

Dans la 1ère circonscription du Nord, Aurélien Le Coq, candidat de l’union de la gauche, a déjà saisi le tribunal administratif pour contester l’utilisation de la mention Nouveau Front Populaire par la dissidente Amy Bah, selon les informations de BFM Grand Lille et France Bleu Nord.

Des Conflits Similaires en Seine-Saint-Denis et à Paris

Des situations similaires se déroulent ailleurs. En Seine-Saint-Denis, les députés sortants Raquel Garrido et Alexis Corbière, non réinvestis par leur parti, font face à Aly Diouara et Sabrina Ali Benali respectivement. Malgré cela, ils continuent de mener campagne sous la bannière du Nouveau Front Populaire. Alexis Corbière, ayant imprimé ses tracts avant son exclusion, a annoncé que son nouveau matériel de campagne mentionnerait toujours le Front Populaire.

Raquel Garrido, confrontée au candidat Aly Diouara dans la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis, prévoit d’utiliser la charte graphique du Nouveau Front Populaire. Danièle Simonnet, une autre figure emblématique de LFI, affronte Céline Verzeletti à Paris et a affirmé à BFMTV être prête à prendre des risques légaux pour maintenir son appartenance au NFP.