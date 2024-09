L’ex-député Hugues Renson mis en examen pour trafic d’influence autour du PSG

Hugues Renson, ancien vice-président de l’Assemblée nationale et député de Paris de 2017 à 2022, a été mis en examen ce jeudi 5 septembre 2024 à Paris dans une affaire de trafic d’influence en lien avec le Paris Saint-Germain (PSG). L’enquête porte sur des soupçons de favoritisme en échange de privilèges obtenus du club de football. Actuellement secrétaire général d’EDF Hydro, M. Renson a été entendu toute la journée par un juge d’instruction financier parisien, qui l’a également placé sous contrôle judiciaire.

Les faits reprochés

D’après les éléments de l’enquête, Hugues Renson est accusé d’avoir utilisé son influence en tant qu’élu pour obtenir des places VIP pour des matchs du PSG, des avantages pour ses proches, et même d’avoir sollicité un emploi au sein du club parisien. En retour, il aurait aidé le club détenu par le Qatar à obtenir des décisions favorables de l’administration publique. Ces interventions concerneraient notamment des facilités pour l’ouverture d’une salle de sport pour la section judo du PSG, des visas pour certains employés, ainsi que le centre d’entraînement du club.

M. Renson aurait aussi bénéficié de la générosité de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, qui l’aurait invité à plusieurs reprises à des matchs importants, notamment lors des quarts de finale de la Ligue des champions en 2021.

Une enquête à multiples volets

L’affaire ne s’arrête pas là. L’enquête, ouverte à l’été 2021, a déjà mis en examen plusieurs personnalités, notamment Jean-Martial Ribes, ancien directeur de la communication du PSG, et Malik Naït-Liman, ex-policier et référent supporters du club. Ces protagonistes sont accusés de s’être échangé des services et des avantages, parfois en lien direct avec le club de football, d’autres fois en faveur de celui-ci.

Hugues Renson est également impliqué dans une autre enquête distincte liée au transfert historique de Neymar en 2017. La justice cherche à savoir s’il a tenté de négocier des avantages fiscaux pour le PSG lors de l’achat du joueur brésilien, dont le transfert de 222 millions d’euros reste le plus cher de l’histoire.

La défense de Hugues Renson

L’avocat de M. Renson, Me Mario Stasi, a rejeté ces accusations, affirmant que son client n’a commis aucun acte illégal dans le cadre de ses fonctions. Le mis en cause conteste l’idée qu’il aurait utilisé son influence pour obtenir des avantages personnels ou pour le PSG.

La suite de cette affaire pourrait révéler des ramifications plus larges dans les relations entre le monde politique et le football, dans un contexte où l’influence du PSG, financé par le Qatar, continue de susciter l’attention des autorités françaises.