Les vacances sans pause de Joe Biden : entre détente et diplomatie

Alors que la présidence de Joe Biden s’achemine vers ses dernières semaines, le président américain a pris du temps pour se ressourcer en vacances, mais cela n’a pas signifié un arrêt total de ses activités présidentielles. Après une période particulièrement tumultueuse, marquée par son annonce de ne pas briguer de second mandat et une Convention nationale démocrate où il a passé le flambeau à Kamala Harris, Biden a choisi de passer du temps en Californie et au Delaware, des lieux empreints de quiétude mais aussi de souvenirs personnels et politiques.

En Californie, Biden a séjourné dans un vaste ranch de 8 000 acres appartenant à Joe Kiani, un donateur du Parti démocrate, situé à Santa Ynez. Cette région, célèbre pour ses collines ondoyantes et ses vignobles luxuriants, offre un contraste frappant avec l’agitation de Washington D.C. C’est ici que Biden a profité de moments de calme, tout en participant à la vie locale, notamment en assistant à une messe à l’église Old Mission Santa Ines à Solvang avec ses enfants Hunter et Ashley. Malgré le cadre détendu, Biden est resté connecté aux affaires mondiales, prouvant que la présidence n’est jamais vraiment en pause.

Le séjour du président sur la côte ouest a également été marqué par son engagement continu dans les crises internationales. Pendant son temps au ranch, Biden a géré plusieurs appels diplomatiques cruciaux, notamment avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, discutant des stratégies pour maintenir la paix et la sécurité face aux tensions croissantes avec l’Iran et les développements du conflit israélo-palestinien.

Après son séjour en Californie, Biden s’est dirigé vers l’est, à Rehoboth Beach dans le Delaware, où il possède une maison de vacances. C’est un lieu de repos bien connu pour lui et sa famille, mais même ici, le travail l’a suivi. Sur la plage, il a été apperçu lisant des journaux et saluant les vacanciers, tout en restant informé des événements mondiaux grâce à des mises à jour régulières de son équipe de sécurité nationale. Ces interactions occasionnelles avec le public montrent une facette plus personnelle du président, engagé mais également accessible.

Parallèlement à ses activités de détente, Biden a poursuivi son travail sur plusieurs fronts politiques majeurs. Il a effectué des appels avec d’autres leaders mondiaux, y compris le président ukrainien Volodymyr Zelensky, pour discuter de l’approche du jour de l’indépendance de l’Ukraine et de soutiens continus en termes d’aide et de sanctions contre la Russie. Ces discussions soulignent l’importance des relations internationales dans sa présidence, même lorsqu’il se trouve hors de la Maison Blanche.

Alors que certains critiques ont remis en question son engagement, suggérant qu’un président ne devrait pas prendre de vacances en période de crise, la Maison Blanche a fermement défendu Biden, affirmant que ses vacances ne l’empêchaient pas de mener les affaires de l’État avec diligence. Selon la porte-parole de la Maison Blanche, Saloni Sharma, Biden est constamment en mode travail, où qu’il soit, soulignant l’absence de véritables « vacances » pour un président.

En fin de compte, ces vacances n’ont pas seulement servi de pause pour Biden, mais ont aussi représenté un moment stratégique pour réfléchir et planifier les semaines restantes de son administration, tout en soutenant activement la campagne de sa successeure désignée, Kamala Harris. Comme il l’a promis, malgré le cadre détendu, il est « pleinement engagé » et prépare le terrain pour une transition douce tout en veillant à ce que ses dernières initiatives politiques soient mises en œuvre.