Les talibans interdisent le MMA en Afghanistan, jugé contradictoire avec l’Islam

Les talibans au pouvoir en Afghanistan ont officiellement interdit la pratique des arts martiaux mixtes (MMA), un sport de combat extrême très populaire dans le pays. Cette décision, annoncée mercredi par les autorités sportives du gouvernement taliban, fait suite à une enquête menée par le ministère de la Propagation de la vertu et de la prévention du vice (PVPV). Selon le communiqué, le MMA a été jugé « problématique au regard de la charia » et « en contradiction avec les enseignements de l’islam ».

Le MMA, sport originaire du Brésil qui combine diverses disciplines comme la lutte, le judo et la boxe thaï, permet des coups de pied, de poing, de genou et de coude, ainsi que des techniques de combat au sol et des étranglements. C’est cette violence inhérente au sport qui a poussé les autorités talibanes à en interdire la pratique, invoquant des risques de blessures graves, voire mortelles.

Cette interdiction intervient dans un contexte de durcissement des lois en Afghanistan depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021. Le 22 août dernier, une nouvelle législation imposant de strictes restrictions, notamment aux femmes, a été promulguée. Cette loi sur « la morale » encadre également la tenue vestimentaire des hommes, interdisant notamment le port de shorts au-dessus du genou.

L’interdiction du MMA est un coup dur pour de nombreux Afghans, amateurs de sports de combat. Quatre des onze sportifs afghans ayant participé aux Jeux Olympiques de Paris, que ce soit au sein de l’équipe nationale ou de l’équipe des réfugiés, étaient des athlètes d’arts martiaux. Cette mesure risque de susciter de nombreuses réactions dans un pays où le MMA jouissait d’une popularité croissante malgré la situation politique complexe.