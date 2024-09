Les retrouvailles des Bleus, Jules Koundé en jupe, les détournements des internautes

Le défenseur du FC Barcelone et de l’équipe de France de football ne passe jamais inaperçu. Facilement repérable à son « flow », le joueur de 25 ans ne manque jamais son retour à Clairefontaine. Cette fois, il s’est fait appeler « Jupe Koundé »…

Ce lundi 2 septembre, pour les retrouvailles des Bleus deux mois après la défaite en demi-finale de l’Euro 2024, c’est l’heure de la montée des marches. Comme à leur habitude, les joueurs arrivent un à un au rendez-vous. Les caméras de Simon Morcel de la FFF n’en manquent pas une miette.

Et comme pour la fashion week, les internautes décernent les prix du joueur le plus looké. À ce petit jeu-là, il y a Jules Koundé et les autres. Il sait se faire remarquer. Ne cherchez pas ses vêtements dans vos magasins traditionnels, Jules Koundé ne fait pas dans le classique.

Alors que l’on pensait l’apercevoir dans la première vidéo postée par le compte X de l’équipe de France de football, il a fallu attendre quelques heures de plus pour la surprise… Et ça valait le coup d’attendre.

C’est la rentrée aussi pour nos Bleus qui viennent d’arriver à Clairefontaine 🔥💼#FiersdetreBleus pic.twitter.com/bif8W2ExcH — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 2, 2024

Le survêtement orange de Kylian Mbappé, le short de Willam Saliba, les lunettes de Michael Olisé… Ok.

𝚁𝚎𝚗𝚝𝚛𝚎́𝚎 𝚍𝚎 𝚌𝚕𝚊𝚜𝚜𝚎 😎 pic.twitter.com/EwUUTfgjP0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 2, 2024

Mais pour cette rentrée des classes, les Bleus ne pouvaient pas lutter face à Jules Koundé. A la sortie de la voiture qui l’emmenait jusque au centre de Clairefontaine, le défenseur du FC Barcelone a débarqué en… jupe ! Chaussettes et chaussures hautes, jupe en mode kilt, sweat sans manche et lunettes noires… wow !

De quoi inspirer les internautes qui ont décidé bien vite de détourner cette situation en diverses parodies. Notamment ici en robe de marié…

Le flow (encore) de Jules Koundé 🔥📷🇫🇷 pic.twitter.com/Nwls17CU6X — Remontada (@Remontada_YT) September 2, 2024

En septembre 2023, Jules Koundé déclarait au magazine GQ : « Je suis quelqu’un qui fonctionne à l’instinct. À partir du moment où j’aime le vêtement, je le mets. Par exemple, je sais que plein de gens sont réfractaires à l’idée de porter une jupe. Ce n’est pas mon cas.«